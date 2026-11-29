IPA Romina Power

“Nel giorno del tuo compleanno ti penso più intensamente, mia dolce Ylenia” un messaggio semplice ma pieno d’amore quello che Romina Power affida ai social nel giorno del 56esimo compleanno della figlia. Dal 1 gennaio 1994 la cantante e il suo ex marito Al Bano non hanno più notizie della loro primogenita, ma Romina non ha mai perso la speranza di rivederla viva un giorno.

Le immagini di mamma e figlia insieme

Il video postato da Romina Power racconta la sua storia con la figlia Ylenia fino al tragico giorno in cui questa è scomparsa. Si vedono la cantante che coccola la sua bambina, poi Ylenia da grande e sorridente, da sola e insieme al fratello Yari e alle sorelle Romina e Cristel. Sono immagini piene d’amore, quelle di una famiglia felice e di una ragazza bellissima e spensierata.

Il collage di video e foto è una sorta di album di ricordi familiari, nel quale il sorriso di Ylenia brilla in ogni istante. Gli scatti restituiscono anche il legame speciale tra madre e figlia, cresciute condividendo esperienze, viaggi e momenti della vita quotidiana. Tra le due c’era una complicità di cui Romina ha parlato più volte, raccontando quanto fossero unite anche per interessi e sensibilità. Ylenia aveva un carattere riservato e una forte inclinazione per la scrittura. Aveva studiato a Londra e non desiderava far parte del mondo dello spettacolo come i genitori.

La scomparsa di Ylenia Carrisi

Dal Capodanno 1994 di Ylenia Carrisi si sono perse le tracce. La ragazza era a New Orleans, negli Stati Uniti. Ci aveva già già soggiornato e la frequentava per i suoi interessi legati agli artisti di strada. Era di ritorno da un viaggio in Belize e l’ultimo contatto telefonico con la famiglia risale al 1 gennaio 1994. Il 6 gennaio ha lasciato l’albergo in cui alloggiava senza portare con sé i bagagli, e da quel momento non si sono più avute notizie certe.

Le ricerche si sono concentrate sulle testimonianze raccolte dalla polizia. Una delle piste riguardava il racconto di un guardiano notturno, che sosteneva di aver visto una ragazza con caratteristiche simili a quelle di Ylenia gettarsi nel Mississippi. Niente però ha potuto confermare questa versione e una prova definitiva di cosa sia stato della figlia di Al Bano e Romina non è mai arrivata.

Romina non perde la speranza

A distanza di oltre trent’anni, Romina Power continua a parlare della figlia al presente e non ha mai smesso di aspettare un suo ritorno, a differenza di Albano Carrisi che invece è convinto che ormai non ci sia più nulla da fare se non arrendersi al fatto di non poterla mai più riabbracciare. Ma quella di Romina più che una speranza sembra una certezza e in varie occasioni ha ribadito di non credere che Ylenia sia morta, spiegando di sentire ancora una connessione profonda con lei.

Anche a Belve, nell’aprile 2026, la cantante aveva raccontato di non aver mai trovato risposte capaci di convincerla della morte della primogenita. Per Romina il compleanno di Ylenia resta quindi una ricorrenza carica di significato, un’occasione per dedicarle un pensiero pubblico e rinnovare un legame che il tempo e la distanza non hanno cancellato.