Romano Bindi bullizzato? Fabrizio Corona a cena con “Tortino”: retroscena

Fonte: IPA Corona a cena con Tortino, Romano Bindi

C’è un prima e c’è un dopo Falsissimo. Dopo la detonazione gossippara scatenata dalle rivelazioni su Fedez, Chiara Ferragni e Angelica Montini, Fabrizio Corona ha sganciato un’altra bomba: una foto con Romano Bindi.

L’imprenditore, che fino a ieri, insieme al marchio che porta il suo nome, viveva in una serena anonimità, è stato ribattezzato senza tanti complimenti “Tortino” nel video di Falsissimo. Un soprannome che richiama l’azienda dolciaria di famiglia e che è diventato il biglietto d’ingresso nel circo mediatico.

Il web si è diviso tra chi ha trovato la cosa esilarante e chi l’ha vista come l’ennesima dimostrazione che nella lotta per la viralità, la dignità è sempre l’agnello sacrificale. Ma ecco che Corona tira fuori un’altra carta.

Romano Bindi trasforma il caso in un affare commerciale

Romano Bindi, anziché mettersi a piangere nell’ombra, ha deciso di capitalizzare il suo momento di gloria assolutamente involontaria e di lavare l’onta con altri soldi.

Sullo shop online marchiato Fabrizio Corona sta per arrivare una collezione di cappelli in edizione limitata con il nome che lo ha trasformato in fenomeno virale: “Tortino“. Non una lacrima, non un lamento, solo un’imprenditoriale alzata di spalle e una fredda occasione d’oro per dimostrare che nella giungla del web chi ha fiuto non si fa divorare, ma si trasforma in business. C’è anche da dire che è cruciale questa partership tra C0rona e Bindi, per non rischiare un’altra denuncia. Piaccia o meno, ha trovato il modo, anche lui, Tortino, di trasformare questa tristissima farsa in profitto.

Selvaggia Lucarelli accusa Corona di spettacolarizzazione

Il caso è ormai deflagrato e su TikTok si sprecano meme e parodie su Fedez, Chiara Ferragni, Fabrizio Corona, Angelica Montini e, ovviamente, Romano Bindi. Un circo senza tendone, con il web a fare da platea famelica.

Selvaggia Lucarelli non ha perso l’occasione per infilzare la questione, paragonandola alla consegna del Tapiro d’Oro ad Ambra Angiolini dopo la fine della sua storia con Massimiliano Allegri. “Ma questo ragazzo, vittima più volte della situazione, che è stato messo in mezzo e da giorni e ridicolizzato per fare like. Se lo merita? Bulli come l’altro bullo”, ha scritto su Instagram, ribadendo che il linciaggio digitale non fa sconti a nessuno, neanche a chi ha la sola colpa di essere capitato nella tempesta senza l’ombrello giusto.

E avrebbe anche ragione da vendere, se non fosse che questo circo mediatico ha scavallato già da un bel po’ ogni possibile linea di pudore.

Corona pubblica le telefonate con Bindi

Per spegnere ogni polemica, Fabrizio Corona ha diffuso alcuni estratti di telefonate intercorse con Romano Bindi, dimostrando che tra loro ci fosse un rapporto cordiale e che il diretto interessato non sembrava scosso dalla vicenda. In una conversazione WhatsApp pubblicata dallo stesso Corona, compaiono due chiamate vocali di tre minuti e una di gruppo. “Tortino bullizzato? A Tortino non gliene frega un c**o, ride con noi”, ha scritto l’ex re dei paparazzi.

Un tentativo di ribaltare la narrazione che, però, non ha convinto tutti. Se da un lato alcuni vedono in questa strategia la conferma che il giovane imprenditore abbia gestito la situazione con lucidità, dall’altro il dibattito sulla spettacolarizzazione della vita privata continua a infiammare il web.