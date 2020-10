Robert Redford, morto il figlio James a 58 anni: “Ci mancherà profondamente”

editato in: da

Grave lutto per Robert Redford che ha perso il figlio James a soli 58 anni. Ad annunciare la sua scomparsa è stata la moglie Kylie che ha pubblicato un messaggio su Twitter, ricordando il marito e il suo legame bellissimo con la famiglia. “Jamie è morto oggi – ha scritto la donna -. Abbiamo il cuore spezzato. Ha vissuto una vita bellissima, incisiva, ed è stato amato da molti. Ci mancherà profondamente. Come sua moglie da 32 anni, sono molto grata per i due figli spettacolari che abbiamo cresciuto insieme. Non so cosa avremmo fatto senza di loro negli ultimi due anni”.

James Redford è scomparso dopo aver combattuto per due anni una dura battaglia contro il cancro. Sceneggiatore e attivista, era un grande sostenitore della San Francisco Firefighters Cancer Pevention Foundation. Bello e affascinante come il suo famoso papà, aveva ereditato da Robert anche il desiderio di battersi per cause umanitarie importanti. La passione per il cinema l’aveva portato ad occuparsi di temi importanti. Alla fine degli anni Novanta aveva realizzato il documentario The Strangers, in cui raccontava la sua vita dopo due trapianti di fegato. Aveva poi fondato un istituto, il James Redford Institute for Transplant Awarness, per educare la popolazione sull’importanza di donare gli organi.

Qualche mese fa, insieme a papà Robert Redford, James aveva scritto per la NBC un articolo in cui criticava il comportamento di Donald Trump e il suo modo di affrontare l’emergenza Coronavirus. “Non è riuscito ad agire in modo rapido e deciso, probabilmente pensando più ai suoi interessi e danneggiando tutti noi”, avevano scritto padre e figlio. Per Redford si tratta dell’ennesimo doloroso lutto nella sua vita. Nel 1958 infatti l’attore aveva sposato Lola Van Wagenen, un anno dopo era nato il figlio Scott, morto due mesi dopo, all’improvviso, per una sindrome letale infantile. Nel 1960, il divo di Hollywood era diventato papà di Shaun e nel 1962 era arrivato il figlio James. La coppia aveva avuto anche un’altra figlia, Amy, nata nel 1970. Il divorzio era arrivato nel 1985, ma Redford aveva fatto di tutto per continuare ad avere un buon rapporto con i suoi figli. Nel 2009 aveva ritrovato l’amore, sposando Sibylle Szaggars, famosa artista tedesca.