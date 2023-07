Vacanze italiane per Robert De Niro: il ritorno a Napoli tra pizza e dolci

Fonte: IPA Robert De Niro turista a Napoli tra pizza e dolci

Robert De Niro è in Italia e ha scelto di proseguire il proprio tour nostrano, dopo la Sicilia, in Campania, ritrovando la Napoli che porta nel cuore, per godersi un po’ di relax e, perché no, dell’ottimo cibo. Il rapporto tra l’attore e la città partenopea è comprovato da alcune sue dichiarazioni decisamente lusinghiere. Oggi il premio Oscar si è calato nei panni di un “comune” turista, anche se riuscire a passare inosservato è cosa impossibile per lui.

De Niro innamorato di Napoli

Napoli sta vivendo una fase decisamente positiva sul fronte turistico. Sempre più le prenotazioni di viaggiatori provenienti dagli Stati Uniti, considerando anche le lodi tessute dal New York Time. Di colpo la città partenopea è divenuta una “meta alternativa”, una città tutta da scoprire, differente da quelle in voga da decenni come Roma, Milano, Firenze e rispettive regioni.

Non rientra di certo in questo elenco Robert De Niro, non alla sua prima visita a Napoli. Si è già innamorato di questa città, come ha avuto modo di spiegare, così come della sua gente, nella quale ha rivisto un po’ di casa.

Nel 2022 l’attore premio Oscar aveva inviato una lettera al regista Paolo Sorrentino, pubblicata poi da Deadline. Aveva deciso di commentare il film È stata la mano di Dio, quello più autobiografico e personale della carriera dell’artista partenopeo.

“Sono stato a Napoli poche volte, ma per me questo film è decisamente napoletano nel mondo in cui molti dei film di Martin Scorsese, come altri di Woody Allen, sembrano essenzialmente New York City”.

Sorrentino è riuscito a mostrare numerose sfumature della sua città al pubblico americano, affascinandolo e, di certo, spingendo tantissimi a cimentarsi in un viaggio alla scoperta di questa città dalle infinite bellezze, storie, delizie e contraddizioni: “Napoli, per molti versi, mi ricorda la New York italo-americana che amo”.

Robert De Niro e il cibo di Napoli

Robert De Niro ha rimesso piede a Napoli dopo un po’ di anni. È arrivato quest’oggi, il 25 luglio, dopo aver lasciato la Sicilia. L’ultima volta che era stato qui era il 2005 e la città è di certo cambiata molto da allora.

In compagnia dei figli e dell’artista francese JR, si è subito diretto da Ciro Oliva per assaggiare una verace, autentica e squisita pizza napoletana. A insistere per un’immediata prelibatezza sarebbero stati proprio i suoi figli, che lo hanno accompagnato in questa crociera attraverso il Mediterraneo.

Se è vero che a Napoli sono giunti il 25, nella serata di ieri il celebre gruppo era in Penisola Sorrentina, dove hanno cenato con numerosi piatti della tradizione. Per la precisione ha optato per il ristorante Lo Scoglio, celebre tra i VIP. Non molto tempo fa, infatti, ci hanno mangiato sia Bruce Springstreen che l’amatissima coppia composta da Jennifer Lopez e Ben Affleck. In centro a Napoli, però, è impossibile non cedere alla tentazione dei dolci, e così ecco una visita da Poppella, dove l’attore ha assaggiato il “fiocco di neve”.

In città è già partita la caccia all’attore, che senza dubbio oggi avrà firmato numerosi autografi e scattato innumerevoli fotografie, nello stupore generale. Non capita tutti i giorni, infatti, di girare per Spaccanapoli e ritrovarsi fianco a fianco con un mito assoluto.