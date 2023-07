Lutto per Robert De Niro: addio al nipote Leandro. Aveva 19 anni

Un grave lutto per la famiglia De Niro: è morto Leandro De Niro-Rodriguez, il nipote dell’attore Robert. Aveva solo 19 anni. A condividere la notizia è stata la mamma su Instagram, dove ha pubblicato la foto di suo figlio. Non sono ancora chiare le dinamiche né le cause della morte.

Lutto per Robert De Niro, l’addio della mamma a Leandro

“Mio bellissimo dolce angelo. Ti ho amato oltre le parole, dal primo momento in cui ti ho sentito nella mia pancia. Sei stato la mia gioia, il mio cuore e tutto ciò che è mai stato puro e reale nella mia vita”, ha scritto Drena De Niro, figlia di Robert e dell’attrice Diahnne Abbott, su Instagram, a corredo dello scatto.

“Vorrei essere con te in questo momento. Vorrei essere con te. Non so come vivere senza di te, ma cercherò di andare avanti e diffondere l’amore e la luce che mi hai fatto sentire così tanto nell’arrivare a essere la tua mamma. Sei stato profondamente amato e apprezzato”, ha continuato la madre, in un addio straziante. Al momento, il padre di Leandro, Carlos Mare-Rodriguez, non ha rilasciato dichiarazioni pubbliche.

Chi era Leandro De Niro-Rodriguez

Nato il 25 giugno 2004 a New York City, giovane e bellissimo, Leandro De Niro-Rodriguez aveva scelto di seguire le orme della sua famiglia ed era un aspirante attore e regista. Abbiamo avuto la possibilità di osservare il suo talento in A Star is Born, la celebre pellicola con protagonisti Lady Gaga e Bradley Cooper. Aveva inoltre preso parte a The Collection nel 2005 e a Cabaret Maxime nel 2018. Una carriera appena lanciata e purtroppo stroncata dalla morte improvvisa, che ha lasciato tutti senza parole. Secondo quanto riportato dal Sun, Leandro aveva iniziato una relazione con Frances Benioff nel 2023.

Il sostegno di Hollywood e dei Vip alla famiglia De Niro

In tanti hanno scelto di lasciare un pensiero o un commento sotto il post della mamma di Leandro, Drena De Niro, adottata da Robert quando aveva 9 anni. L’attrice Lana Parrilla ha scritto: “Sono così profondamente dispiaciuta. Ti mando una enorme quantità di amore, preghiere e forza. Che Dio sia con te e con tutti coloro che hanno amato il tuo caro ragazzo”. Anche il produttore Lee Daniels si è aggiunto: “Drena, possa Dio tenerti tra le sue braccia”.

Anche gli amici si sono uniti al cordoglio: “Drena, non dirmi che è vero, dimmi che stai scherzando, perché non posso credere che Leo non sia più con noi. (…) Il mio cuore è con te, Carlos e i tuoi cari”. Leandro era l’unico figlio di Drena De Niro, che ha scritto su Instagram: “Spero ancora che sia un incubo e che mi sveglierò domani”.

Al momento non sono state rilasciate le cause della morte. Il Daily Mail ha contattato i rappresentanti dell’attore per un commento: Robert De Niro, oltretutto, è diventato papà per la settima volta a 79 anni nel mese di maggio 2023. Lo ha dichiarato nel corso di Entertainment Tonight Canada: “Ho appena avuto una bambina”. La figlia si chiama Gia Virginia, ed è nata dalla relazione con Tiffany Chen.