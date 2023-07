Robert De Niro, il racconto della fidanzata Tiffany: “paralizzata” dopo il parto

Fonte: IPA La vecchia Hollywood fa furore a Cannes. Leo DiCaprio ammalia tutte

Robert De Niro è diventato papà per la settima volta qualche mese fa. Una notizia che ha fatto immediatamente il giro del mondo, prima di tutto per la fama dell’attore – tra i più amati di sempre – e poi per via della sua veneranda età: fare un figlio a 79 anni (80 il prossimo 17 agosto) non è qualcosa che si sente così spesso.

La bambina, di nome Gia Virginia, è nata dall’amore con la giovane compagna Tiffany Chen ed è stata proprio lei, in genere molto riservata, a rilasciare un’intervista in cui ha raccontato quanto siano stati difficili i giorni successivi al parto a causa di alcune complicanze che non si sarebbe mai aspettata.

Tiffany Chen racconta i problemi di salute dopo il parto

L’amore tra Robert De Niro e la fidanzata Tiffany Chen è una certezza ormai dal 2015. Dopo quel primo incontro è nato un sentimento che è via via cresciuto nel tempo, al di là dei pregiudizi sulla differenza di età e che i due diretti interessati hanno custodito gelosamente, senza mai fare pomposi proclami.

Anche per tale ragione ha colpito molto la notizia dell’intervista esclusiva della compagna di De Niro – che ha da poco detto addio al nipote Leandro di soli 19 anni – rilasciata a CBS Mornings e della quale questo giovedì è uscita una breve anteprima. La campionessa di Thai Chi si è sposta per la prima volta da quando l’attore ha confermato la nascita della sua settima figlia, Gia Virginia, per raccontare il lato inedito dei giorni immediatamente successivi al parto, che non sono stati affatto facili.

La donna ha spiegato di aver sviluppato delle complicanze di cui si è immediatamente accorta, senza però comprendere a fondo di cosa si trattasse. “Quando sono tornata a casa – ha raccontato alla giornalista Gayle King -, ho iniziato a sentire che la mia lingua sembrava strana. Sentivo del formicolio, iniziava a diventare un po’ insensibile e poi mi sono resa conto che la mia faccia era strana”.

Robert De Niro, la fidanzata colpita da una paralisi al volto

C’era qualcosa che non andava, qualcosa che col passare dei giorni è diventato sempre più visibile: “Tutto [il viso, ndr] stava iniziando a cadere su sé stesso, come se la mia faccia si stesse sciogliendo. Una settimana dopo il parto, è stato allora che tutto è precipitato e ho chiamato il mio medico. (…) Ho messo una forchettata di cibo in bocca ed è uscito tutto. Non riuscivo a mangiare. E ho iniziato anche a farfugliare”. Da lì il ricovero immediato, poi il peggio: “Ho perso tutte le funzioni facciali nel momento in cui sono entrata in ospedale”.

A quel punto è arrivata la diagnosi: paralisi di Bell. Come riporta Wikipedia, si tratta di una “forma di paralisi facciale risultante da una disfunzione del settimo nervo cranico (nervo facciale), che provoca l’incapacità di controllare i muscoli del viso dal lato colpito”, che può essere conseguenza di diverse condizioni patologiche come “tumore cerebrale, ictus e malattia di Lyme”. Purtroppo, per ragioni sconosciute, questa condizione colpisce spesso anche le donne in dolce attesa oppure subito dopo il parto.

Non è la prima volta che nel mondo dei “VIP” si sente parlare di questa brutta forma di paralisi. Anche George Clooney ha raccontato di averne sofferto al Jimmy Kimmel Live! quando aveva soltanto 15 anni. Era un adolescente e questo problema ha segnato profondamente quel periodo, in cui è stato vittima di bullismo da parte dei compagni di scuola. Per fortuna la paralisi di Bell è una condizione che, se curata a dovere, porta in breve alla totale guarigione.