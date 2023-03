Paura per Rihanna, cosa è successo alla cantante incinta del secondo figlio

Fonte: IPA “Super Bowl”, la sorpresa di Rihanna: è incinta del secondo figlio

La fama non porta solo cose belle, lo sappiamo noi ma lo sanno anche i vip che spesso devono fare i conti con situazioni spiacevoli, se non addirittura pericolose. Ultima in ordine di tempo è stata la pop star Rihanna, che al momento è incinta del secondo figlio dal compagno ASAP Rocky. Infatti un uomo si è introdotto nella sua proprietà a Los Angeles con un’intenzione ben chiara: chiederle di diventare sua moglie.

Rihanna, attimi di paura per la pop star

Non è la prima e, senza dubbio non sarà neppure l’ultima: Rihanna infatti è una delle numerose star che hanno visto violata la propria privacy a causa di sconosciuti che si sono introdotti, o hanno tentanto di farlo, in aree private.

A ricostruire l’accaduto è stato il ben informato sito di notizie TMZ, che spiega che un uomo sarebbe entrato nella proprietà della pop star con uno scopo ben preciso in mente: quello di chiederle di diventare sua moglie. Fonti della polizia hanno rivelato che lo sconosciuto è stato fermato dalla sicurezza mentre tentava di entrare nella casa della cantante. Lo sconosciuto, che sarebbe giunto appositamente dalla Carolina del Nord, poi è stato condotto via dalle forze dell’ordine.

A quanto pare non sarebbe riuscito ad andare oltre il vialetto della proprietà, come riportato da Page Six, e non si sa se Rihanna fosse presente all’interno dell’abitazione al momento dei fatti.

Ma a prescindere da questo, senza dubbio una violazione dei propri spazi provati, anche se sono solo quelli esterni, non è piacevole. A questo si aggiunge il fatto che Rihanna in questo momento sta vivendo una fase delicata della sua vita: infatti, come ha rivelato sul palco del Super Bowl, è incinta del secondo figlio del compagno ASAP Rocky.

Rihanna, quando le era già capitato

E questa non è neppure la prima volta che un fatto del genere accade a Rihanna: la pop star era già stata vittima di un evento simile nel 2018. All’epoca un uomo si era introdotto nella sua abitazione dove l’aveva aspettata per circa 12 ore. Come ricostruisce Page Six, la cantante non era in casa in quel momento, ma ad accorgersi dell’intruso era stato il suo assistente.

Non solo Rihanna, le altre star a cui sono capitati ospiti indesiderati

Non solo Rihanna: ci sono altre star che hanno dovuto fare i conti con ospiti indesiderati. Basti bensare, ad esempio, a Britney Spears: il giorno del suo matrimonio con Sam Asghari il primo marito Jason Alexander ha fatto irruzione durante i preparativi, facendo una diretta su Instagram. Con lui era stata sposata per sole 55 ore, un matrimonio lampo celebrato a Las Vegas e terminato in un paio di giorni.

Anche a Halle Berry era accaduto un episodio inquietante: un uomo, infatti, era stato accusato di essersi introtto nella guest house dell’attrice.

Ultima in ordine di tempo Rihanna, già vittima in passato di un evento simile, con la sola differenza che questa volta il temperstivo intervento degli agenti di sicurezza ha fatto sì che lo sconosiuto non riuscisse neppure ad avvicinarsi all’abitazione della pop star.