Raz Degan, su Instagram la foto che piace a tutte e fa invidia a Can Yaman

Raz Degan: vita, carriera e amori di uno spirito libero

Raz Degan ha condiviso sul suo profilo Instagram una foto che lo ritrae in primissimo piano e ha lasciato tutte senza fiato, al punto che di fronte a tanta bellezza persino Can Yaman sparisce. Ne sono convinte le sue fan.

L’ultima apparizione in tv Raz Degan l’ha fatta nella terza puntata della fiction di Rai 1, Le indagini di Lolita Lobosco con Luisa Ranieri, andata in onda lo scorso marzo. La sua presenza aveva contribuito non poco al successo già stellare (come direbbe Valeria Marini) della serie. A riprova c’erano i numerosissimi messaggi lasciati su Instagram dai suoi follower.

Ora, l’ex di Paola Barale ci riprova togliere il fiato, pubblicando sulla sua pagina Instagram un’insolita foto per le feste pasquali in cui è ritratto in versione “#jesus look”, come lui stesso si descrive.

Barba lunga, sguardo magnetico con quei suoi occhi azzurri così profondi da perdersi, espressione seria e riflessiva: quella foto mette d’accordo tutti. Raz Degan, classe 1968, è inarrivabile, anche per l’attore più gettonato del momento Can Yaman, attuale compagno di Diletta Leotta.

Anche se ha incantato le ragazze di Suor Angela in Che Dio ci aiuti 6 e tutto il pubblico femminile della fiction, anche se ha un fisico scolpito e passa impavido attraverso il fuoco durante le riprese di Sandokan, anche se ha 21 anni in meno (è nato nel 1989), Raz gli dà del filo da torcere, almeno questo è quello che scrivono le sue fan su Instagram: “Raz più invecchi più migliori ……altro che Can yaman!!”.

Altre commentano così la sua foto: “Il tuo viso sempre bellissimo e la tua espressione così intensa mi trasmettono serenità”. C’è chi azzarda un paragone biblico: “Te fai resuscità!!!😍😍🤩🤩”. C’è chi va dritto all’essenziale: “La grande bellezza!”. E chi non resiste a fargli una dichiarazione d’amore, per la felicità della sua fidanzata, Stuart: “L’uomo che ho sempre desiderato avere al mio fianco 😍 ma che rimarrà per sempre nei miei sogni 😂”.