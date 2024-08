Fonte: IPA Randi Ingerman

Impossibile dimenticare Randi Ingerman, donna di rara bellezza: in Italia, ha raggiunto il successo a cavallo tra gli anni ’90 e il 2000. In televisione l’abbiamo vista nel reality show La Fattoria, dove è stata eliminata nella terza puntata. Ma cosa fa oggi Randi Ingerman? Negli ultimi anni ha parlato della sua lotta alla depressione, ma anche della malattia – soffre di crisi epilettiche dal 2009 – e ha ritrovato l’amore con Marco Colombo.

Randi Ingerman, cosa fa oggi

Una vita, la sua, costellata di tanti successi, ma anche di momenti particolarmente difficili. Attrice e modella – ha lavorato anche con il gigante del cinema Jack Nicholson – ha raggiunto la popolarità negli anni ’90 e nel 2000, partecipando a numerosi film e serie, tra cui Il grande inganno, Il ritorno di Sandokan e Le ragioni del cuore. Ma cosa fa oggi Randi Ingerman? Negli ultimi anni, non è stata più in televisione o al cinema come un tempo (l’ultima apparizione risale al 2010 con Backward per la regia di Max Leonida).

Lutti, depressione e crisi epilettiche sono diventati quasi una costante della sua esistenza: non un periodo facile per la Ingerman, che, però, è riuscita a ritrovare l’amore al fianco di Marco Colombo e si è trasferita sul Lago Maggiore.

La depressione e la malattia

Della malattia, ne ha parlato nel corso di Naked – Mettersi a nudo, una serie Vodcast, con il preciso intento di abbattere tabù e stigma legati alla salute mentale. La Ingerman ha detto di aver sempre sofferto di alti e bassi, prima per la perdita di suo padre, avvenuta nel 1995 quando lei aveva 28 anni, e poi per la scomparsa del fratello nel 2007, a causa di un’overdose di farmaci antidepressivi. Poco dopo la morte del fratello, sono iniziate le crisi epilettiche.

La gestione della malattia non è facile, ma la Ingerman ha sempre seguito le terapie. Eppure, rientra nel 30% dei pazienti che non rispondono ai farmaci. “Ho dovuto adattare la mia vita per prevenire gli attacchi: perché dell’epilessia, ciò che mi spaventa di più, sono le conseguenze imprevedibili della perdita improvvisa di conoscenza. Possono succedere tutto a un tratto, tu perdi i sensi… e può accadere l’irreparabile, come nel mio ultimo caso che mi sono ustionata gravemente“.

L’amore ritrovato al fianco di Marco Colombo

Nonostante le difficoltà dell’ultimo periodo, l’amore è tornato nella vita di Randi Ingerman, che oggi si divide tra il Lago di Como e il Lago Maggiore con il suo fidanzato Marco Colombo, produttore cinematografico, e il loro cane Tartufo. Ha ritrovato il suo benessere scegliendo luoghi più consoni a lei, ma soprattutto che le permettono di allontanarsi dalle grandi città come Milano. Oggi conduce una vita semplice e regolare, su sua stessa ammissione, fa meditazione e ginnastica, balla molto, ascolta musica e si riposa, come raccontato a Vanity Fair in un’intervista. Ad agosto 2024, è stato reso noto che l’avvocata Serena Grassi ha truffato Randi Ingerman, facendole credere di aver vinto cause mai intentate. Una batosta per l’attrice e modella, l’ennesima dopo quanto ha già dovuto passare negli scorsi anni a causa delle crisi epilettiche e della depressione.