“Prima e dopo la sveglia”. L’ironia di Ambra Angiolini: le foto su Instagram

Fonte: IPA Le Fate Ignoranti, Ambra Angiolini in smoking (e bacia Anna Ferzetti)

Ambra Angiolini non abbandona mai l’ironia che la rende meravigliosa così com’è nella sua autenticità. Questa volta ha conquistato tutti con il suo post su Instagram in cui mostra gli “effetti” della sveglia al mattino, fotografandosi in una posa naturale, con i capelli scompigliati e l’espressione di chi non avrebbe mai voluto abbandonare il letto.

Ambra Angiolini, l’ironia su Instagram vince sempre

I social ci hanno abituati negli anni a pose quasi sempre perfette e spesso ingessate, e sono solitamente un luogo virtuale in cui si può scegliere come apparire, anche se questo vuol dire farlo con qualche trucco o inganno.

Ambra Angiolini, però, decide di puntare sempre sulla spontaneità e sull’ironia, che sono il suo tratto distintivo e il suo punto di forza, che le hanno permesso nel tempo di accaparrarsi un posto nel cuore delle persone, fin dagli esordi con Non è la Rai. Un inizio che nessuno ha mai dimenticato, così come il suo iconico brano T’appartengo. Se nonostante gli anni che passano riesci a farti amare così tanto dal pubblico, c’è sempre un motivo importante alla base. Il suo è sicuramente questo: l’autenticità.

“Prima della sveglia… dopo la sveglia“, ha così scritto la showgirl in un post su Instagram, pubblicando due foto una dopo l’altra. Nella prima appare in una posa sensuale, in costume e con lo sguardo rilassato a rappresentare la freschezza prima del suono della sveglia; nella seconda, poi, la trasformazione che ha sicuramente strappato un sorriso a chiunque l’abbia vista: seduta su un divano, braccia ad anfora, capelli imperfetti e lo sguardo di chi avrebbe voluto qualsiasi cosa, ma non il suono della sveglia. Ma il dovere chiama, e Ambra Angiolini nell’ultimo periodo è decisamente impegnata.

Ambra Angiolini, i progetti e “X Factor”

Gli ultimi mesi per Ambra Angiolini sono stati decisamente intensi a livello lavorativo, tant’è che l’attrice e conduttrice si è ritagliata alcuni momenti di relax che ha poi voluto condividere con i suoi follower su Instagram. La serie televisiva Le Fate Ignoranti è solo un esempio dei suoi recenti progetti, infatti l’Angiolini ha fatto parte di questo attesissimo e acclamato lavoro in cui ha recitato al fianco di Anna Ferzetti.

Ma non solo, perché è stata anche la conduttrice del concertone del Primo Maggio 2022 per il suo quinto anno consecutivo, dimostrando ancora una volta che il palco è il posto in cui è nata come artista e continua ad essere la sua casa senza se e senza ma; inoltre, è impegnata come giudice nella nuova edizione di X Factor insieme ai colleghi Fedez, Rkomi e Dargen D’Amico. La sua presenza sarà senza dubbio una ventata d’aria fresca, perché ha dimostrato in tantissime occasioni di essere impeccabile con i suoi tempi televisivi sempre in linea e con l’ironia che le permette di salvare qualsiasi situazione.

Sui social i quattro giudici di X Factor sembrano avere un’intesa vincente, e insieme promettono una delle edizioni più interessanti degli ultimi anni, grazie anche al ritorno di Fedez dopo la sua malattia, il quale ha abbondantemente dimostrato (in passato) la sua adeguatezza in quel ruolo.