Nuda a 58 anni su Instagram: Paulina Porizkova e la bellezza senza tempo

Fonte: Getty Images Paulina Porizkova, modella di 58 anni: ha pubblicato una foto in cui è nuda su Instagram

Paulina Porizkova è una modella di 58 anni ed è stupenda: la sua è una bellezza senza tempo e lei non la nasconde, ma se mai la celebra. Senza timore, senza filtri, con poco a coprirla. Perché lo scatto che ha condiviso su Instagram la ritrae nuda, senza veli, sorridente e felice. A celarne il corpo un peluche e un lembo di stoffa. Ma non è la nudità a risaltare di più, piuttosto il suo messaggio che abbatte ognuna di quelle barriere che vorrebbero mettere dei limiti anagrafici a chi siamo e a ciò che facciamo.

Paulina Porizkova, la foto nuda su Instagram è un inno all’amare se stessi

Ci hanno troppo spesso abituati a pensare alla nostra vita come un orologio, le cui lancette scorrono troppo velocemente, decimando a ogni ticchettio bellezza, fascino, tempo, possibilità. Ma ecco che arriva Paulina Porizkova che, con un semplicissimo post Instagram di ringraziamento, azzera ogni tipo di preconcetto sull’età. La modella ha pubblicato una foto che la ritrae nuda e che è un vero e proprio inno all’amare se stessi.

Modella, 58 anni, ha condiviso una foto in cui la si vede con il corpo nudo, su un letto, a celarne le forme solo le braccia e un peluche sul seno, mentre un lenzuolo è drappeggiato sotto alla vita. I capelli, rigorosamente al naturale e orgogliosamente striati di grigio come molte celeb, sono scompigliati sul cuscino e lei è truccata solo del suo bellissimo e contagioso sorriso.

“Comincio 58 con nient’altro che sole e sorriso – si legge a corredo del post -. E la speranza che il meglio debba ancora venire, e nient’altro che gratitudine per tutto ciò che mi ha portato qui al presente. Grazie mille a tutti per gli auguri! Anche se venti ore del mio compleanno sono state passate in viaggio – ne è valsa la pena”.

E il messaggio è di grande speranza. Se si vuole leggere tra le righe di quanto ha pubblicato Paulina Porizkova, si comprende un grande amore e una profonda gratitudine nei confronti della vita. Un atteggiamento che possiamo coltivare a qualsiasi età: con le prime rughe e con i capelli che tendono al grigio, oppure quando ci affacciamo alla vita e stiamo “diventando grandi”, o ancora quando ci sentiamo a metà di un percorso che dobbiamo afferrare ancora del tutto.

Paulina Porizkova, chi è la modella

Classe 1965, nata in Cecoslovacchia, Paulina Porizkova ha trascorso i primi anni della sua vita in Svezia con la nonna. I primi passi nel mondo della moda li ha iniziati a muovere da giovane, quando è stata notata da un’agenzia e si è trasferita a Parigi.

Come molte sue colleghe – anche più giovani – ma che come lei lavorano ancora, ha posato per tantissime copertine su alcune delle riviste più prestigiose, oltre a diventare testimonial per diversi marchi. Alla carriera di modella ha affiancato quella di attrice. È stata sposata dal 1989 fino al 2019 (quando è morto) con il cantante e musicista Ric Ocasek. Hanno avuto tre figli.

Paulina Porizkova è una delle tante modelle che hanno superato quella soglia di età che un tempo era considerata limite e che lavora ancora oggi. Appare sulle copertine dei giornali e affascina con la sua bellezza che non conosce età, epoca della vita, o limiti. Non ha paura di mostrare sul viso i segni del tempo oppure di farsi fotografare senza veli (se si scorre la sua bacheca Instagram questa non è la prima volta che lo fa), in costume o al naturale. Certo non mancano gli scatti patinati, ma quello che emerge è il desiderio di essere sé stessa e di mostrare che non c’è un’epoca della vita in cui sentirsi affascinanti, ma ogni momento ha la sua bellezza.