Fonte: IPA Patti Smith

Un improvviso malore per Patti Smith, che ha costretto l’artista ad annullare il proprio concerto in programma per stasera a Bologna. In tantissimi avevano acquistato un biglietto per poter ascoltare questa leggenda vivente al Teatro Duse, ma ora si ritrovano in ansia per le sue condizioni. Una tappa che coincideva con la pubblicazione del suo nuovo libro, dal titolo A Book of Days.

Come sta Patti Smith

Patti Smith, 77 anni il prossimo 30 dicembre, ha provocato un enorme spavento in tutti i suoi fan sparsi per il mondo. Per non parlare ovviamente dei suoi cari. L’artista deve prendersi cura del suo stato di salute, che ha ovviamente la precedenza su tutto il resto.

Il teatro bolognese si è detto rammaricato con gli spettatori per l’annullamento necessario, augurando una rapida e completa guarigione alla celebre cantante. Un vero e proprio fulmine a ciel sereno, considerando come negli ultimi giorni si era dedicata ad attività da turista in Italia.

Insieme con il suo ricco staff, infatti, ieri si era recata in vista al patrimonio culturale di Siena, così come alla Pinacoteca Nazionale. È stato lo stesso direttore Axel Hemery a illustrarle le tante opere esposte.

Spazio poi per Palazzo Pubblico nella sua fitta agenda, al fine di ammirare di persona alla Maestà di Simone Martini. In quest’occasione ad accoglierla era stata la sindaca Nicoletta Fabio. Ha avuto anche modo di apprezzare il cantiere di restauro dell’Allegoria.

Al momento non ci sono ulteriori informazioni sul suo stato di salute. È facile pensare, però, come nel corso delle prossime ore ci saranno aggiornamenti via comunicato stampa ufficiale.

Il resto del tour di Patti Smith: i biglietti

Non si ha la sensazione che possa trattarsi di qualcosa di assolutamente grave. Di certo Patti Smith non è stata fermata da un raffreddore, questo è certo, ma nessuna indiscrezione è giunta in merito a un’allerta massima.

Intanto c’è da chiarire la situazione biglietti, per i tanti che attendevano di ascoltarla, a Bologna e non solo. Questa tappa in Emilia-Romagna, infatti, era la penultima del suo tour A tour of Italian days. Il 14 dicembre sarebbe attesa a Venezia. Il condizionale è d’obbligo, considerando la situazione. Avrebbe dovuto cantare al Teatro Malibran di Venezia ma, tenendo conto che tale impegno è in due giorni, pare quasi scontata la sua cancellazione.

Il teatro Eleonora Duse di Bologna ha rilasciato una nota: “Siamo tutti rammaricati per il disagio provocato da questa notizia. All’artista vanno i nostri migliori auguri di una prontissima guarigione”. Anche queste parole fanno un po’ tirare un sospiro di sollievo. Non si percepisce quella gravità naturalmente connessa a fatti particolarmente gravi.

Ad ogni modo il sito ufficiale del teatro ha già fornito le informazioni in merito alle modalità per il rimborso dei biglietti. Tutti gli spettatori mancati potranno riavere il proprio denaro, anche se di certo avrebbero preferito di gran lunga l’esibizione. Lo stesso accadrà, con grande probabilità, a Venezia.