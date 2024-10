Paris Fashion Week: Zendaya sorprende con la bubble skirt da Louis Vuitton

Nata a Carpi, si laurea in Fashion Culture and Management. La sua avventura nella moda comincia come Producer, ma nel 2020, con coraggio, diventa Web Editor, fonde stile e scrittura con amore.

La Paris Fashion Week non smette mai di stupire, ma quando Zendaya arriva al Louvre per il Louis Vuitton Spring/Summer 2025 show, l’attenzione è tutta su di lei. L’attrice, che si è guadagnata il titolo di vera e propria regina del fashion month, ha incantato il pubblico con un look che unisce stile ed eleganza, firmato ovviamente dalla maison francese.

Zendaya ruba la scena da Louis Vuitton

Zendaya è arrivata al Louvre, uno dei luoghi più iconici di Parigi, per prendere posto in prima fila alla sfilata di Louis Vuitton. Accompagnata dal suo fedele stylist Law Roach, che da anni cura i suoi look, ha catturato l’attenzione di tutti con un outfit destinato a rimanere impresso nella memoria degli appassionati di moda.

Per l’occasione, Zendaya ha indossato una bubble skirt beige firmata Louis Vuitton, abbinata a una giacca tuxedo che ha saputo reinterpretare con una vena contemporanea.

La bubble skirt, uno dei trend più amati di questa stagione, è stata la vera protagonista dell’outfit di Zendaya. Questo capo, che riporta alla mente lo stile Y2K con un twist sofisticato, ha saputo esaltare la silhouette dell’attrice, aggiungendo un tocco di freschezza e giocosità.

La gonna voluminosa, color sabbia, era accompagnata da calze a rete nere e scarpe a punta in velluto nero, un accostamento che ha dato vita a un look sexy e allo stesso tempo elegante.

Zendaya, sempre pronta a stupire con la sua audacia, ha optato per un blazer nero con spalle scolpite e revers bianchi che conferivano un’aria d’ispirazione anni ’80.

La giacca, dal taglio profondo a V, rivelava che l’attrice aveva scelto di non indossare il reggiseno, aggiungendo un tocco di sensualità senza mai scadere nel volgare.

Le ampie spalline e il dettaglio delle risvolte bianche conferivano al blazer un tocco drammatico, mentre un distintivo rosso appuntato sul petto completava il look, creando un contrasto cromatico accattivante.

Gli accessori e il make-up di Zendaya

Zendaya non ha lasciato nulla al caso, nemmeno per quanto riguarda gli accessori. Ha scelto un’elegante borsa Louis Vuitton a mano nera, perfettamente abbinata all’outfit, e ha arricchito il look con una serie di gioielli dorati, tra cui anelli, bracciali e un paio di orecchini a cerchio d’oro.

Il make-up, curato nei minimi dettagli, era un omaggio al classico stile parigino. Un rossetto rosso acceso, che riprendeva il colore del distintivo sul blazer, ha dato carattere al look, mentre l’ombretto scintillante e un leggero blush sulle guance hanno conferito all’attrice un aspetto fresco e luminoso.

Per i capelli, la compagna di Tom Holland ha scelto un raccolto elegante con un’ampia scriminatura laterale, che ha donato al look una raffinatezza ulteriore. La semplicità dell’acconciatura ha bilanciato la drammaticità del blazer, permettendo alla gonna e agli accessori di rimanere protagonisti.

Louis Vuitton: il Rinascimento moderno di Nicolas Ghesquière

Alla sfilata di Louis Vuitton per la Paris Fashion Week, Nicolas Ghesquière ha portato in passerella un vero e proprio viaggio nel tempo, ispirandosi al potere e alla grandiosità della moda rinascimentale.

In una cornice straordinaria come il cortile del Louvre, le modelle hanno sfilato su una passerella costruita con bauli Louis Vuitton, evocando un’immagine imponente e sofisticata. Ghesquière ha dichiarato di voler celebrare una “rinascita” per questa stagione, non solo in senso metaforico ma anche stilistico.

Le silhouette richiamavano l’eleganza e la potenza della moda di corte del Rinascimento. Le giacche a righe con maniche a sbuffo e corpetti a forma di triangolo rovesciato erano un omaggio alle tecniche sartoriali utilizzate dai nobili e dai Re Tudor per esprimere maestosità e forza.

Ghesquière ha sapientemente reinterpretato questi elementi storici, mescolando tessuti tecnici innovativi che conferivano leggerezza e flessibilità, creando giacche che, nonostante la ricca decorazione, sembravano leggere come bluse.

La collezione ha fuso il passato con il presente, dimostrando come capi moderni come i cycling shorts trovino una corrispondenza sorprendente nei vecchi calzoni alla zuava.

Ogni dettaglio, dagli intricati ricami ai pantaloni di pizzo trasparente, è stato studiato per riflettere l’essenza del lusso moderno, mentre le borse monogrammate, immancabili icone della maison, hanno completato ogni look con eleganza. La sfilata ha ribadito come Ghesquière riesca a sperimentare audacemente con le forme e i materiali, mantenendo però l’anima classica e senza tempo di Louis Vuitton.