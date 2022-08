“Ore 15,22. Paolo Anastasio”. Nicole Mazzocato di “Uomini e Donne” è diventata mamma

Fonte: IPA Mamme e papà vip del 2022

Nicole Mazzocato e Armando Anastasio sono diventati genitori. Ad annunciarlo sono stati i diretti interessati attraverso un tenero post sul loro profilo Instagram, in cui hanno svelato per la prima volta il nome del bambino e hanno condiviso con i loro fan dei meravigliosi scatti che li ritrae tutti e tre insieme poco dopo la nascita.

Nicole Mazzocato è diventata mamma: l’annuncio su Instagram

Nicole Mazzocato, la bellissima ex corteggiatrice di Uomini e Donne, è diventata mamma per la prima volta. Su Instagram l’annuncio della felice notizia, dato dai neo genitori che hanno pubblicato alcune foto scattate dall’ospedale subito dopo la nascita del piccolo.

“14 Agosto 2022. Ore 15.22. Paolo Anastasio“, hanno così scritto la Mazzocato e il suo compagno Armando Anastasio che appaiono felicissimi nelle foto condivise con tutti i loro fan sui social.

La coppia aveva annunciato di essere in dolce attesa lo scorso marzo, al quinto mese di gravidanza: “Saremo presto in 4!”, aveva scritto la modella e influencer, considerando il loro cagnolino come membro della famiglia a tutti gli effetti. “Siamo estremamente felici, lieti e finalmente pronti di condividere questo dono anche con voi. Abbiamo deciso di condividere questa notizia con i nostri cari e godercela il più possibile, tenendola riservata. Siamo nel 5° mese… Spero possiate gioire insieme a noi di questa bella notizia”.

Nicole Mazzocato, da “Uomini e Donne” all’amore per Armando

È stata tra i protagonisti di Uomini e Donne senza alcun dubbio insieme al tronista Fabio Colloricchio, il quale scelse proprio la bella Nicole alla fine del programma. La loro storia ha fatto sognare tantissime persone, nonostante poi sia giunta al termine nel 2019 (dopo ben quattro anni) e non nel più roseo dei modi.

Entrambi ad oggi lavorano anche grazie alla partecipazione nel programma di Maria De Filippi e dopo la lunga relazione hanno voltato pagina; ciò che ha suscitato l’interesse del pubblico nell’ultimo periodo, però, è che quasi in sincronia sono diventati genitori. Anche Fabio Colloricchio, infatti, è diventato da poco papà grazie alla sua relazione con Violeta Mangriñan: Nicole Mazzocato, tempo fa, aveva commentato la notizia della gravidanza riuscendo a dimostrare grande maturità, nonostante la pressione dei commenti social.

“lo sono felice, ho trovato tutto ciò che desideravo. Dall’altra parte è capitato lo stesso. Ho sempre augurato il meglio a tutti e sono felice della felicità altrui, ancor di più in un momento come questo, dove posso comprendere al 100%. Mi piacerebbe solo che finissero i paragoni perché li trovo davvero pessimi per tutti noi, soprattutto ora, per rispetto alle nostre famiglie”, aveva spiegato l’influencer.

Ed è proprio così, perché Nicole ha trovato la felicità tra le braccia del suo nuovo compagno Armando Anastasio, calciatore che gioca nel ruolo di difensore nella squadra del Monza. La loro storia, nata decisamente da poco, ha in breve tempo superato gli step più importanti, tra cui quello di una gravidanza e di un figlio. La giovane coppia dimostra amore sui social e appare sempre con il sorriso e felice dall’esatto momento in cui si sono conosciuti circa un anno fa grazie ad amici in comune.