acasadi Paola Turani, stile e design in 700mq: i segreti dopo mesi di lavori

Fonte: IPA Paola Turani

Una casa da sogno, quella di Paola Turani: 700mq di abitazione, che è stata ristrutturata, anche se mancano alcuni lavori da ultimare. Ben quattro piani, anche se è presente un ascensore per agevolare gli spostamenti in casa: scopriamo tutto a riguardo. La villa (un tempo di Vittorio Feltri) era stata messa in vendita per la “modica” cifra di un milione e 200mila euro.

Paola Turani, i dettagli della casa extralusso

Su Instagram, Paola Turani ha condiviso le foto della casa che aveva acquistato insieme al marito Riccardo Serpellini. E che casa: una magnifica abitazione che è stata completamente ristrutturata, sulla base delle esigenze della famiglia. In base agli scatti condivisi, è possibile vedere alcune zone della casa, oltre ai magnifici interni: “Casa. Mancano ancora diversi lavori da fare, ma anche l’esterno piano piano sta prendendo forma e il prato a zolle scelta azzeccatissima… fino a che Nadine e Gnomo non lo riempiranno di buche. Che dite, quanto durerà intatto e immacolato? Si accettano scommesse”, ha scritto la Turani su Instagram.

L’acquisto della casa è andato di pari passo con la nascita del figlio Enea: c’era bisogno di un’abitazione perfetta, quella dei sogni, per accogliere al meglio il piccolino e costruire un futuro sereno. La villa di lusso, che un tempo apparteneva a Vittorio Feltri, è ampia 700mq e sorge in una zona a dir poco mozzafiato, quella che porta al Castello della Moretta. A lungo è stata ristrutturata, infatti la modella e influencer ha raccontato i lavori su Instagram.

I magnifici interni

E se gli esterni sono “wow”, in quanto la villa è immersa nella vegetazione circostante, gli interni non sono di certo da meno: nelle foto condivise dalla Turani osserviamo diversi elementi di tendenza nel settore dell’interior design, come il parquet, le finestre ampie: cucina e salotto sono in un unico ambiente open space ben illuminato grazie alla presenza strategica delle finestre. I toni sono caldi, ma pur sempre neutri: comunicano sin da subito l’idea di “casa”. La cucina è a vista, con isola: un altro dettaglio irrinunciabile delle case extralusso di oggi, soprattutto in ambienti ricercati e abbastanza spaziosi da accogliere questo complemento di arredo.

La casa è strutturata su quattro piani, come ha scritto l’influencer su Instagram rispondendo a un utente in merito alla presenza dell’ascensore: anche questo è in stile contemporaneo e si integra alla perfezione con il resto degli ambienti. Per quanto riguarda l’ultimo piano, ancora non si sa molto, o almeno: è presente una cabina armadio, parrebbe da completare, così come sauna, biblioteca e una moto a vista.

E poi del resto una casa tanto ampia è quello che ci vuole: l’influencer ha parlato della possibilità di allargare la famiglia con il secondo figlio. “Enea ha bisogno di un fratellino: non avevo pensato a questa ipotesi, forse perché considero tutti parte della famiglia, Nadine e Gnomo i suoi fratelli pelosi. In me, però, è nata una riflessione e nonostante il nostro equilibrio, inizio ad interrogarmi sul futuro della nostra famiglia”.