Paola Cervelli e Andrea Montanari sposi a Salina, i dettagli delle nozze

La conduttrice del Tg1 e il direttore di Rai Radio 3 hanno detto sì in Sicilia. Cerimonia riservata alle Eolie con un centinaio di invitati tra colleghi, amici e volti della Rai

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IPA Paola Cervelli e Andrea Montanari

Le Eolie come scenario, una cerimonia riservata e un centinaio di invitati tra colleghi, amici e volti del giornalismo italiano. Paola Cervelli, conduttrice del Tg1 delle 13.30, e Andrea Montanari, direttore di Rai Radio3 ed ex direttore del Tg1, si sono sposati a Salina, scegliendo una delle isole più suggestive dell’arcipelago siciliano per celebrare il loro matrimonio.

A officiare le nozze è stato Giuseppe Antoci, europarlamentare del Movimento 5 Stelle e amico di lunga data della coppia. Un sì vissuto lontano dai riflettori, in perfetta sintonia con la riservatezza che da sempre caratterizza i due giornalisti, entrambi poco inclini a condividere la propria vita privata sui social o nelle occasioni pubbliche.

La storia d’amore tra Paola Cervelli e Andrea Montanari

Nonostante siano due volti molto noti del servizio pubblico, Paola Cervelli e Andrea Montanari hanno sempre mantenuto un profilo discreto. La loro relazione è rimasta negli anni lontana dalla cronaca mondana e anche sui canali social della giornalista non compaiono immagini di coppia, ma quasi esclusivamente contenuti legati all’attività professionale.

I due sono genitori di Leonardo e del piccolo Zeno, nato alla fine del 2024. La seconda gravidanza della conduttrice era diventata di dominio pubblico quando la Cervelli aveva continuato a presentare il Tg1 delle 20 anche con il pancione ormai evidente.

Ospite della trasmissione di Monica Setta Storie di donne al bivio, la Cervelli aveva raccontato con spontaneità la gioia della famiglia per l’arrivo del secondo figlio: “Leo sarà felice. Voleva proprio un fratellino”.

La scelta di sposarsi è arrivata quindi dopo aver costruito una famiglia, suggellando un percorso personale costruito con grande riservatezza e lontano dall’attenzione mediatica.

Due protagonisti dell’informazione Rai

Classe 1983, Paola Cervelli è uno dei volti più riconoscibili del Tg1. Entrata nella redazione del telegiornale nel 2014, dopo aver studiato alla Scuola di Giornalismo di Perugia, negli anni ha consolidato la propria presenza alla conduzione delle principali edizioni informative della rete ammiraglia, partecipando anche a eventi televisivi di rilievo, come l’annuncio delle novità del Festival di Sanremo 2024 insieme ad Amadeus. Dal 2026 è anche conduttrice di Unomattina Estate insieme ad Alessandro Greco e Carolina Rey.

Andrea Montanari è invece una delle figure di riferimento del giornalismo Rai. Romano d’adozione ma originario di Ravenna, nel corso della carriera ha guidato il Giornale Radio Rai, Rai Radio1 e il Tg1, prima di assumere nel 2021 la direzione di Rai Radio3. Nel suo percorso professionale ha firmato numerose dirette istituzionali e programmi di approfondimento, ricoprendo alcuni degli incarichi più prestigiosi dell’informazione del servizio pubblico.

Con il matrimonio celebrato a Salina si uniscono così non soltanto due persone, ma anche due percorsi professionali che hanno attraversato alcuni dei principali snodi del giornalismo televisivo e radiofonico italiano. Una cerimonia volutamente sobria e lontana dai riflettori, nel segno della discrezione che ha sempre accompagnato la storia di Paola e Andrea.

Piccola curiosità: la Sicilia si conferma una delle mete preferite dai personaggi dello spettacolo e della televisione per il giorno del sì. Di recente è stata scelta da Dua Lipa e Aurora Ramazzotti per i rispettivi matrimoni mentre in passato si sono sposate qui Chiara Ferragni e Diletta Leotta