Aurora Leone e Simone Ruzzo sposi, le nozze segrete (in abito corto) e la dedica degli Zero Assoluto

Dopo l'annuncio a sorpresa, Aurora Leone dei The Jackal si è sposata con Simone Ruzzo con una cerimonio semplice e lontana dai riflettori

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IPA Aurora Leone

I fiori d’arancio, in casa The Jackal, sono arrivati all’improvviso, proprio come l’annuncio dell’evento avvenuto pochi mesi fa. Aurora Leone e Simone Ruzzo si sono sposati. L’attrice e comica casertana e il compagno di vita e di set sono convolati a nozze, scegliendo la via della massima riservatezza per il loro giorno più bello. Un evento intimo, lontano dal clamore mediatico, che però ha emozionato i tantissimi fan che seguono la coppia e il celebre collettivo comico napoletano.

Il matrimonio a sorpresa e la splendida cornice di San Leucio

La cerimonia si è tenuta nella mattinata di venerdì 26 giugno in una location ricca di storia e fascino: il Belvedere di San Leucio, in provincia di Caserta. Davanti all’ufficiale dello stato civile, Aurora Leone e Simone Ruzzo hanno pronunciato il fatidico “sì” con un rito civile sobrio ed elegante. Nonostante la grande popolarità di cui godono sulle piattaforme social, i due artisti hanno preferito difendere il proprio amore dai riflettori, mantenendo il segreto fino all’ultimo momento utile.

L’annuncio del matrimonio era arrivato a sorpresa solo lo scorso aprile, lasciando tutti sorpresi per quanto stava per accadere. Da quel momento in poi, sulla data e sui dettagli dell’evento era calato un silenzio assoluto, rotto soltanto a ridosso del grande giorno da un indizio speciale.

La dedica degli Zero Assoluto

A svelare che il momento del grande passo era ormai imminente ci ha pensato la musica. Durante la messa in onda dell’ultimo appuntamento con Concertiny, il format web firmato proprio dai The Jackal diffuso il 25 giugno, gli Zero Assoluto hanno regalato un momento di pura commozione.

Il duo romano ha voluto omaggiare la futura sposa intonando le note del loro celebre successo Per Dimenticare. Conclusa l’esibizione, Matteo Maffucci e Thomas De Gasperi hanno augurato il meglio ad Aurora, ricordando al pubblico che all’altare mancavano ormai appena ventiquattro ore.

Un look moderno, l’abito corto in pizzo

Sebbene i profili ufficiali dei neo-sposi non abbiano ancora mostrato le immagini del matrimonio, le prime indiscrezioni e i dettagli fotografici sono emersi grazie alla cronaca locale. Subito dopo la promessa d’amore, la coppia si è concessa una piccola pausa prima dei festeggiamenti principali, fermandosi all’Hosteria VignaRé per un brindisi intimo.

È stato proprio il locale a condividere sui social la prima immagine dei festeggiati, svelando le scelte di stile dei due creativi. Aurora Leone ha incantato tutti con una scelta fresca e moderna, optando per un abito corto in raffinato pizzo bianco, perfetto per esaltare la sua personalità frizzante. Simone Ruzzo ha invece preferito la tradizione, indossando un elegantissimo completo sartoriale declinato nei toni del blu.

“Nella vita mi hai chiesto di andare a concerti che non avrei mai visto, di svegliarci presto per vedere il mondo quando dorme, di non fermarci mai alle prime spiagge, di riposare dopo lunghe giornate ed infine mi hai chiesto di sposarti una sera che avevo un gin tonic in mano”.

Con queste parole condivise lo scorso 18 aprile in occasione del compleanno di Simone, Aurora aveva raccontato per la prima volta la loro bellissima storia d’amore. Una promessa nata in una serata qualunque, che oggi si è trasformata in una splendida realtà.