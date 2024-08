Orietta Berti su Sanremo 2025: “Che ci vado a fare?”

Pronta a festeggiare i suoi 60 anni di carriera, Orietta Berti ha tanti progetti in mente ma Sanremo non ne fa parte

Fonte: IPA Orietta Berti

Un’estate di grandi impegni e soddisfazioni per Orietta Berti, che dopo aver spento 81 candeline a giugno continua a portare la sua musica sui palchi d’Italia. Amatissima da tutte le generazioni, anche le più giovani, la cantante sembra vivere un altro momento d’oro per la sua carriera, nonostante non abbia in programma di partecipare al Festival di Sanremo 2025.

Orietta Berti non parteciperà al Festival di Sanremo 2025

Una carriera partita negli anni ’60 e portata avanti fino a oggi grazie a un incredibile talento canoro e un’innata simpatia. Orietta Berti, l’usignolo di Cavriago, negli ultimi anni ha saputo mantenere l’affetto dei tantissimi fan che la seguono da sempre e ottenere quello di ragazzi e ragazze giovani che oggi la ascoltano e fanno delle sue canzoni delle hit intergenerazionali. Orietta si esibisce, canta, partecipa agli eventi ricevendo un affetto sempre molto caloroso e portando avanti impegni in maniera instancabile. Un’estate piena di grandi soddisfazioni e buon umore che sembra non giungere al termine.

In tanti, considerando le sue ultime hit e il grande successo all’edizione di Sanremo del 2021 con Quando ti sei innamorato e della sua presenza come ospite sulla Costa Toscana di Sanremo 2022, si sono chiesti se anche quest’anno la vedremo sul palco del teatro Ariston. Una domanda che sorge spontanea in un nuovo Festival sotto la conduzione di Carlo Conti che sta ancora riservando grandi domande.

Nell’euforia di scoprire i Big in gara e i grandi ospiti scelti da Conti, Orietta ha però spento il sogno di una sua possibile partecipazione in un’intervista per il Corriere della Sera: “Che cosa ci vado a fare a Sanremo? Ho troppi progetti in ballo, mi aspetta un inverno pienissimo. Non ho mai rincorso le vittorie, il vero successo è rimanere nel cuore della gente. Noi cantanti con Sanremo, Canzonissima, Un disco per l’estate entravamo in tutte le case. Dagli anni ‘60 sono ancora qui e lavoro tantissimo”.

Un lavoro a cui Orietta è affezionatissima e a cui si dedica in modo instancabile, soprattutto in vista del sessantesimo anniversario della sua carriera che la cantante ha deciso di festeggiare con un nuovo disco che uscirà nel 2025 con cui andrà in tour. “Stiamo già lavorando sui nuovi brani e i duetti che mi piacciono tanto. È incredibile come siano volati. la magia di questo mestiere e dei ragazzi con cui collaboro, uno scambio continuo, i giovani ti spingono a osare, ti caricano di entusiasmo. Insieme si creano nuove emozioni in musica”.

Orietta Berti, l’amore delle nuove generazioni

Amatissima fin dai suoi esordi e poi scoperta anche dalle nuove generazioni di amanti della musica, Orietta, come aveva ci raccontato anche in una nostra intervista, è molto affezionata ai suoi fan più giovani. Un amore che i ragazzi e le ragazze le dimostrano non solo ascoltando i suoi pezzi, ma anche fermandola per strada e chiedendole selfie e autografi. Merito, anche, del fatto che Orietta negli ultimi anni si è lanciata nell’avventura delle grandi collaborazioni con artisti amatissimi dalla Generazione Z come Fedez, Achille Lauro e Fabio Rovazzi.

Fonte: Getty Images

“A Fedez era piaciuta Quando ti sei innamorato che ho portato a Sanremo nel 2021. Lui è sempre sul pezzo e ama il bel canto. Mi ha chiamato subito per Mille, in coppia con lui e Achille Lauro, che ormai è come un nipote. Mi manda i cuoricini sul telefono e ci facciamo videochiamate” ha spiegato la cantante. “Dopo è arrivata La discoteca italiana con a Fabio Rovazzi e ora Una Vespa in due con il mio bel Fiorello. Faccio sempre cose nuove e diverse, ma rimanendo leale a me stessa”. Una genuinità e una voglia di rinnovarsi che risulta vincente.