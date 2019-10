Nicole Mazzocato e Andrea Damante innamorati: lei nega, ma spunta un indizio

editato in: da

Cos’hanno in comune Andrea Damante e Nicole Mezzocato? Tanto. Entrambi provengono da Uomini e Donne, lui tronista e lei corteggiatrice. Entrambi, poi, hanno alle spalle storie importanti che hanno tenuto i fan con il fiato sospeso. Damante con la bella Giulia De Lellis, che sul suo tradimento ha scritto un libro e Nicole con Fabio Colloricchio.

Ora, i due, sembrerebbero essere particolarmente vicini. Secondo un’indiscrezione, infatti, si starebbero frequentando. La voce ha preso piede dopo che il dj e la modella sono stati avvistati insieme in una discoteca dove Andrea stava lavorando. Che Damante abbia trovato la donna con cui dimenticare per sempre Giulia De Lellis? Seppur molti apprezzerebbero la nuova coppia, non è così semplice. Nicole, infatti, risulta essere fidanzata con Thomas Teffah, con il quale è apparsa felice non molti giorni fa. Lei, d’altronde, si è sempre detta innamoratissima dell’uomo che ha preso il posto di Fabio Colloricchio.

E, infatti, l’ex corteggiatrice non ha perso tempo e ha negato prontamente il gossip tramite delle stories attraverso il suo profilo Instagram:

Capisco che a volte si voglia fare gossip a tutti i costi. C’è un’amicizia, come con altri ragazzi che sono solo meno chiacchierati.

Fine della storia. Si tratterebbe di un malinteso, come capita spesso quando due personaggi famosi si incontrano anche solo per un caffè. Ma qualcosa non torna. Qualche fan, infatti, afferma di aver visto la Mazzocato in compagnia di Damante e, addirittura, di averla vista entrare in casa sua. Voci senza fondamento, probabilmente. Se da un lato, però, il dj non commenta la vicenda, Thomas Teffah fa un gesto che insospettisce. A riportare il nuovo indizio un altro volto noto di Uomini e Donne: Amedeo Venza, ex corteggiatore di Tina Cipollari. Nelle sue storie di Instagram, Venza lancia il sasso:

Viene fuori una sorta di scoop tra Nicole Mazzocato e Andrea Damante. Il fidanzato di lei si infuria ed elimina tutte le loro foto insieme. Qui gatta ci cova.

A quanto pare, quindi, Thomas avrebbe cancellato tutte le foto che lo ritraggono con la modella. Un gesto che può significare un addio drastico tra i due. Nicole Mazzocato e Andrea Damante interverranno per porre definitivamente fine alle voci che li vogliono insieme o, effettivamente, tra i due c’è del tenero? Sarà solo il tempo a rivelarcelo.