Che fine ha fatto Nello Buongiorno, il cantante di The Voice Senior

Con la sua voce ha tenuto compagnia ai telespetttori per tantissimi anni e in numerose trasmissioni diverse, Nello Buongiorno è stato anche uno dei concorrenti di The Voice Senior. In occasione del suo compleanno è stato ospite di Domenica In, nel salotto di Mara Venier ha festeggiato cantando. Momenti emozionanti, anche per la padrona di casa.

Nello Buongiorno, la partecipazione a Domenica In con Mara Venier

In occasione dei suoi 76 anni, Nello Buongiorno è tornato a Domenica In, ospite di Mara Venier (con la quale ha lavorato per diversi anni) ha intonato Tu non mi lasciare mai, mentre sullo sfondo si vedevano le immagini di sue esibizioni di tanti anni prima.

Grande emozione, anche per la padrona di casa che, nel corso della sua lunga carriera, ha incrociato più volte il cantante partenopeo. Nello si è presentato nello studio con una rosa rossa tra le mani per la conduttrice e i due si sono abbracciati e baciati proprio come due vecchi amici, con grande commozione di Mara che su Instagram a tal proposito ha scritto: “Il mio Nellino, che oggi mi ha commossa immensamente… Ho rivisto tutto e tutti… Gioie e dolori per chi non c’è più”. Momenti profondamente emozionanti, accompagnati da qualche lacrima, con cui si è chiusa la puntata di Domenica In del primo maggio.

Nello Buongiorno, la sua lunga carriera: dai pianobar a The Voice Senior

Classe 1946, Nello Buongiorno è nato il primo maggio a Torre Annunziata. La carriera nel mondo della musica ha preso il via nel 1962, quando ha iniziato a esibirsi come cantante nei pianobar di tantissimi locali, anche fuori dall’Italia.

Alle esibizioni dal vivo, dove ha sempre incantato con la sua voce potente e che trasuda emozioni, ha aggiunto anche la televisione e il cinema. Tra i progetti lo si può ricordare come solista nel musical Evangelio, presentato nella trasmissione televisiva Incontro con Gesù presentata da Fabio Fazio e Nuccio Fava. Non sono mancati i ruoli in alcuni dei programmi più amati: è stato solista nell’orchestra di Domenica In nell’edizione 1996/97, è stato ospite del programma Tappeto volante. Tra le altre trasmissioni Uno mattina, I fatti vostri e In famiglia.

Come anticipato, ha lavorato più volte anche con Mara Venier. E il loro non è solo un rapporto professionale, ma anche di grande amicizia: le immagini dell’emozione – palpabile – di entrambi nel rivedersi a Domenica In ne sono state una chiara testimonianza.

Proprio con la conduttrice ha lavorato a Ciao Mara su Canale 5. Inoltre ha preso parte alle edizioni di Domenica In del 2002/2003 e del 2004/2005. Nel corso della sua carriera non è mancata un’incursione al cinema con la partecipazione a La Stangata Napoletana – La Trastola.

Tra le altre sue partecipazioni a programmi televisivi, in tempi più recenti lo si può ricordare a The Voice Senior. Era il 2020 e Nello Buongiorno si è presentato con Io amo, brano celebre cantato da Fausto Leali a Sanremo. E la sua voce aveva incantato i giudici, che lo avrebbero voluto tutti nella sua squadra. Lui però aveva scelto Gigi D’Alessio.

Ora è tornato in tv per festeggiare – sempre con la musica e insieme a Mara Venier – il suo compleanno, ma non solo perché per Nello Buongiorno il 2022 coincide anche con i 60 anni di carriera.