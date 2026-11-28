Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

IPA Naike Rivelli e Barbara D'Urso

Non c’è mai stata grande simpatia tra Naike Rivelli e Barbara D’Urso. Qualche tempo fa il battibecco tra le due è finito pure in tribunale e ora, complice la presenza di Ornella Muti a Ballando con le Stelle, lo scontro si è acuito. La figlia della nota attrice non ha esitato a punzecchiare la nuova giurata di Milly Carlucci, arrivando persino a prendere in giro i look sfoggiati nel dancing show del sabato sera.

Naike Rivelli con la maglia sfottò a Barbara D’Urso

Naike Rivelli ha condiviso sui social un fotomontaggio in cui indossa la t-shirt ispirata a Top Gun che Barbara D’Urso ha sfoggiato a Ballando con le Stelle per rimarcare la celebre diatriba della top line. Nata proprio come critica a Ornella Muti rea, a detta dell’ex conduttrice Mediaset, di non aver imparato per bene questa posizione.

“Anche io ho deciso di seguire questo trend geniale delle magliette di puro cotone personalizzate! Adoro! Me ne sono subito fatta fare una per me e svariate per i miei amici e parenti, tutte personalizzate!”, ha scritto la Rivelli su Instagram, dove però al posto di Top Line sulla maglietta si legge Debutto Flop.

Il riferimento a Barbarella è più che evidente, soprattutto perché accompagnato tra le storie dalla sigla di Live-Non è la D’Urso, uno dei vecchi programmi della napoletana su Canale 5. Naike ha poi aggiunto: “Consiglio a tutti di farsene fare una! Oggi con gli sconti di #blackfriday molte aziende te la vendono a prezzi stracciati! Ma soprattutto come regalo di Natale, una maglietta personalizzata costa poco ed è unica nel suo genere! Love it! REGALI INTELLIGENTI”.

“Chi ha bisogno di denigrare o screditare gli altri spesso cerca di nascondere proprie insicurezze o di emergere a spese altrui”, ha fatto notare un’utente. Ma Naike ha replicato per le rime: “In che senso scusa non capisco? Tipo chi si fa fare una maglietta personalizzata con l’errore di una concorrente stampato sul petto? Capisco, ma ci si ride su come abbiamo fatto anche noi no?”.

E ancora: “Non capisco perché ve la prendete tanto. Finché si scherza sulla Topline sbagliata di una concorrente …. Fa ridere. Poi se faccio dello humour io su me stessa vi innalzate arrabbiati… ma come è? Chi la fa se l’aspetti belin“.

Ergo, Naike Rivelli non ha proprio digerito il comportamento di Carmelita e ha voluto servire pan per focaccia. Nessuna replica, almeno per ora, da parte della D’Urso.

Perché la figlia di Ornella Muti e Barbara D’Urso hanno litigato

Le tensioni tra Naike Rivelli e Barbara D’Urso hanno radici lontane. Correva l’anno 2019 quando la conduttrice televisiva decise di querelare per diffamazione la figlia di Ornella Muti in seguito alla pubblicazione di due video su Instagram.

Dei due filmati finiti al centro della vicenda giudiziaria, soltanto uno ha portato alla condanna di Rivelli. A determinare la decisione dei giudici non sono state le critiche rivolte a Pomeriggio Cinque, bensì alcune insinuazioni sulle modalità con cui la presentatrice avrebbe costruito la propria carriera, con riferimenti a un presunto amante.

Il procedimento di primo grado si è svolto presso il Tribunale di Alessandria dove, nel marzo 2024 si è tenuta la prima udienza, con Barbara D’Urso costituitasi parte civile. Nel marzo 2026 la Corte d’Appello di Torino ha confermato la condanna, ponendo a carico di Naike Rivelli anche le spese processuali del secondo grado di giudizio.

La vicenda è tornata di stretta attualità nell’autunno del 2026, complice la partecipazione di Ornella Muti a Ballando con le stelle e l’ingresso di Barbara D’Urso nella giuria del programma di Milly Carlucci. Inizialmente sembravano esserci tutti i presupposti per una distensione dei rapporti. La stessa Naike aveva raccontato di un abbraccio dietro le quinte dello show di Rai 1, assicurando di non nutrire rancore nei confronti della conduttrice.

Ma la tregua è durata ben poco. A riaccendere le tensioni sono stati alcuni giudizi della giuria sulle esibizioni della Muti e le polemiche legate all’infortunio dell’attrice. Circostanze che hanno alimentato nuovi botta e risposta, fino all’ultima provocazione.