Morto Sergio Silvestri, amico di Vasco Rossi: “E poi ci troveremo come le star. Resterai vivo nel mio cuore”

Fonte: IPA Vasco Rossi

Grave lutto per Vasco Rossi. Il rocker di Zocca ha detto addio al suo amico di lunga data Sergio Silvestri: con lui, aveva scritto uno dei suoi brani più popolari, La strega. Sui social, la dedica di Vasco per il collaboratore e amico.

L’addio di Vasco Rossi a Sergio Silvestri

“E poi ci troveremo come le star.. 🌟 Ciao Sergio 💙 ..resterai sempre vivo nel mio cuore” con queste parole, allegate ad uno scatto in primo piano, Vasco Rossi ha salutato il suo amico Sergio Silvestri. I due si conoscevano sin dagli anni dell’adolescenza, ed erano accomunati dalla grande passione per la musica.

Immediata la replica dei fan del rocker, che hanno letteralmente invaso il suo profilo social per mostrare al proprio idolo la loro vicinanza: “Rip anima bella” scrive un’utente; “Buon viaggio fin là” le fa eco un’altra. Ma scorrendo i commenti, è un susseguirsi di condoglianze e cuoricini. I funerali di Sergio Silvestri si terranno sabato 24 maggio, in forma privata, al Terracielo di Mirandola.

L’amicizia tra Sergio e Vasco Rossi

Originario di Concordia, ma da tempo residente a Mirandola, Sergio, che aveva tre anni in più del rapper di Zocca, lo incontrò per la prima volta in collegio a Modena, dove era stato mandato dai genitori al termine delle scuole medie.

Il feeling fu quasi immediato, e sono moltissimi gli episodi condivisi con Silvestri e raccontati da Rossi nella sua biografia Vasco Rossi. Una vita spericolata di Massimo Poggini. A quanto pare, fu proprio Sergio a dare qualche lezione al rocker affinché migliorasse le sua abilità con la chitarra. Negli anni ’70, i due collaborarono anche con Punto Radio, emittente aperta da Rossi, e fondarono insieme a Riccardo Bellei il trio i Puntautori. I tre si esibivano in occasione delle feste organizzate dalla radio insieme a Gaetano Curreri, prendendo successivamente strade professionali diverse. L’unico a conquistare le hit parade, ad ogni modo, sarà poi Vasco.

Com’è nato La strega, brano composto con Sergio Silvestri

L’amicizia tra Vasco Rossi e Sergio Silvestri ha anche portato alla nascita di uno dei brani più celebri del Blasco, ovvero La Strega, inserita nel suo secondo album Non siamo mica gli americani!. Secondo aneddoti riportati in merito alla genesi della canzone, la melodia sarebbe stata composta da Silvestri, mentre il testo iniziale, sempre da lui redatto, sarebbe stato invece rimaneggiato nel corso di un viaggio dal rapper di Zocca.

Lo ha raccontato lo stesso Silvestre a Vittoria Chiarenza e Guido Michelone nel libro Una vita spericolata in equilibrio sopra la follia: “Gliene feci ascoltare diverse, a lui piacque La Strega, aggiungendo però che nel testo c’erano alcune frasi che non gli andavano bene. Ci mettemmo a girare in macchina, di notte, per le vie di Bologna, e in meno di due ore modificò le parti che non gli piacevano, rendendola senza dubbio una canzone molto più efficiente”.