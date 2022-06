“Aveva soltanto 27 anni”. È morta Miss Brasile 2018: chi era Gleycy Correia

Fonte: Instagram Gleycy Correia, Miss Brasile 2018

Regina di bellezza, giovane e con una vita davanti, piena di speranze e di sogni da realizzare: l’ex Miss Brasile 2018, Gleycy Correia, è morta a soli 27 anni. Un’esistenza tragicamente spezzata dopo due mesi di coma, in cui Gleycy ha lottato appesa a un filo. Si è spenta lunedì 20 giugno in una clinica privata. Di lei il mondo non ricorderà solo l’incredibile bellezza, ma anche e soprattutto l’umiltà, che l’ha sempre contraddistinta, anche dopo aver raggiunto la fama e la gloria.

Gleycy Correia, Miss Brasile 2018 è morta a 27 anni

Stando a quanto condiviso dal Daily Mail, Gleycy Correia è morta a seguito di un lungo calvario: si era sottoposta due mesi fa a un’operazione di tonsillectomia, ma è rimasta in coma dopo l’arresto cardiaco ad aprile. A dare maggiori informazioni sulla dinamica è stato Lidiane Alves Oliviera, il sacerdote di famiglia: “Ha subito un intervento chirurgico per rimuovere le tonsille e, dopo cinque giorni a casa, ha avuto un’emorragia”.

In coma, senza attività neurologica, la stella di Gleycy si è spenta: “Dio ha scelto questo giorno per raccogliere la nostra principessa. Sappiamo che ci mancherà moltissimo, ma ora illuminerà il cielo con il suo sorriso”. In tanti si sono stretti attorno alla famiglia, per supportarli dopo questa terribile perdita.

Chi era Gleycy Correia

Nata a Macae in Brasile nel 1995, Gleycy si è sempre concentrata sul suo futuro, districandosi tra difficoltà e l’enorme desiderio di riuscire ad affermarsi nel mondo della moda. Nonostante le sue vicissitudini, non ha mai voluto mettere da parte i suoi sogni, ma ha lottato fino alla fine per realizzarli. Ha sempre lavorato, non si è mai piegata di fronte agli ostacoli ed è diventata un punto di riferimento in Brasile per tante giovani ragazze che, come lei, sognavano il successo.

Le umili origini e la forza tratta dalle difficoltà

Incoronata Miss Brasile nel 2018, Gleycy Correia ha sempre creduto in se stessa e nei suoi sogni. Giovanissima e di una bellezza semplice, genuina, autentica, ha iniziato a lavorare a otto anni. Sin da bambina, è stata affascinata dal mondo della moda e dai concorsi di bellezza: cresciuta in povertà, sui social ha spesso parlato della sua educazione e delle sue umili origini, che le hanno permesso di diventare ciò che era.

A otto anni, ha scelto di andare a lavorare, facendo manicure in un salone di bellezza. Dopo l’incoronazione a Miss Brasile, è diventata un’imprenditrice specializzata in terapia laser e trucco permanente. “Non sono nata in una culla d’oro, vengo da una famiglia molto umile, ma ne sono così orgogliosa, davvero orgogliosa”. Non si è mai vergognata del suo passato, e anzi ha tratto un profondo insegnamento dalle difficoltà per riuscire a realizzare tutti i suoi sogni nel cassetto. Di lei rimarrà il sorriso indimenticabile, lo spirito di intraprendenza, qualche scatto in giro per il mondo.

La sua scomparsa ha colpito l’attuale Miss Brasile, che ha voluto renderle omaggio: “Gleycy sarà sempre ricordata per la sua bellezza, per la gioia e l’empatia che ha mostrato nel suo lavoro”. Non ci sono parole di fronte a casi come questo: una giovane vita spezzata troppo, troppo presto.