Morgan attacca Fedez: “Ecco cosa faceva di nascosto a X Factor”

Morgan attacca Fedez svelando cosa faceva di nascosto a X Factor. L’ex compagno di Asia Argento ha rilasciato una lunga intervista a Libero in cui si è tolto qualche sassolino dalla scarpa, criticando il comportamento del collega.

“Fedez non aveva solo gli auricolari – ha raccontato l’ex leader dei Bluvertigo – dentro a una finta Smemoranda, nascondeva un tablet dove riceveva le istruzioni degli autori su cosa dire. D’altronde non mi sembra che sia famoso per il suo titolo di studio”.

“Io non avevo gli auricolari: non erano imposti – ha svelato -. Potevi scegliere se usarli, come potevi scegliere se fare o meno X Factor”. Morgan ha poi criticato il programma Sky. “Non mi hanno pagato, siamo in causa – ha detto – […]L’ultima volta sono stato costretto a fare il giudice. Avevano detto che se avessi accettato di tornare in giuria mi avrebbero pagato 1 milione di euro. Peccato che non me l’hanno dato – ha concluso -, sostenendo che una volta ero arrivato in ritardo, un’altra avevo detto o fatto qualcosa: praticamente non mi hanno pagato perché mi sono comportato da ‘Morgan’. Siamo in causa, comunque”.

Morgan ha poi affermato che, nonostante i problemi economici, non tornerebbe mai a fare il giudice in una trasmissione. “Il giudice non è un ruolo che fa per me – ha replicato al giornalista -. Lei vorrebbe vedere giocare Maradona in serie C?”.

L’ex compagno di Asia Argento e Jessica Mazzoli, secondo alcune indiscrezioni, presto diventerà padre. La fidanzata Alessandra Cataldo, con cui vive da tre anni una relazione lontano dai riflettori, sarebbe incinta del terzo figlio dell’artista. Fonti vicine alla coppia hanno svelato che la donna aspetterebbe un maschietto e sarebbe al quinto mese di gravidanza. L’ultimo periodo è stato piuttosto difficile per Morgan che ha dovuto fare i conti con lo sfratto a causa degli alimenti non pagati alla primogenita Anna Lou.