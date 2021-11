Monica Bellucci smentisce Eros Ramazzotti sul corteggiamento: “Impossibile”

Monica Bellucci cambia look (di nuovo) ed è splendida

Monica Bellucci non è una che si lascia andare facilmente al gossip, non quello delle voci di corridoio e delle indiscrezioni. Delle sue relazioni ha sempre parlato serenamente, sia nei momenti migliori che in quelli più difficili, evitando così facili speculazioni e dando la sua versione.

Lo stesso accade ora che la diva ha rilasciato un’intervista al settimanale F in cui, tra le altre cose, parla anche di quell’ormai famoso corteggiamento mancato da parte di Eros Ramazzotti.

Ma andiamo con ordine.

Eros Ramazzotti e il no alla Bellucci

Tutta questa vicenda ha inizio quando Eros, in un’intervista al Corriere della sera, risponendo alla domanda su qualche fosse il no che gli è costato di più nel privato, avrebbe detto: “A Monica Bellucci. Era un momento in cui sia lei che io eravamo liberi. È rimasto un bel ricordo“. Le dichiarazioni risalgono alla scorsa estate e per diversi giorni hanno tenuto banco su siti e giornali di gossip, senza che si comprendesse appieno come fossero andate le cose.

Poi è stato lo stesso Eros a complicare la faccenda. Il cantante ha pubblicato un video dell’incontro con Monica Bellucci a Stasera pago io Revolution, in cui al fianco di Fiorello dedicava proprio all’attrice la canzone Più bella cosa guardandola dritta negli occhi e ricevendo uno sguardo altrettanto intenso in cambio. Ad accompagnare il post la scritta: “Il rimpianto di non aver corteggiato abbastanza la più bella donna del mondo. Eros”

Peccato che poco dopo è stato lo stesso Ramazzotti a fare marcia indietro, con una serie di stories in cui ha dichiarato: “Amici vicini e lontani, ricordatevi che la verità sta sempre in mezzo. Tutto quello che leggete son cagate. Mi riferisco a quelle che vi colpiscono maggiormente, quelle son tutte cavolate”, quasi lasciando intendere che quelle sue parole al Corriere fossero state travisate o riportate male.

Monica Bellucci smentisce Eros Ramazzotti

A distanza di mesi, è Monica Bellucci a mettere la parola fine una volta per tutte su questa storia. Interrogata dalla giornalista sulle questione, l’attrice rimane stupita e perplessa al punto da dire: “Mah… Ci dobbiamo sentire al telefono allora”. Quando le viene fatto notare in che periodo si sarebbe venuta a creare quella possibile liason, Monica risponde senza esitazione: “Ma ero incinta di cinque mesi! Aspettavo Deva! Giuro che lo chiamo. Eros è un amore, ho rispetto totale di lui”.