Getty Images Jennifer Barreto

Quando ha sentito pronunciare il suo nome, Jennifer Barreto si è portata le mani al viso. Sugli spalti del Coliseo di San Juan c’era Penelope, c’era sua figlia di sette anni, e questo è il dettaglio da temere a mente. A giugno la bambina aveva già festeggiato con lei il titolo di Miss Porto Rico. Stavolta la corona era quella di Miss Universo e Jennifer Barreto è diventata la prima madre e la prima donna sposata a vincerla.

La sesta corona di Porto Rico

Nella finale di martedì 24 novembre, la 27enne portoricana ha vinto in casa, davanti alla dominicana Melissa Nunez e ad altre 114 concorrenti. A incoronarla è stata la vincitrice dell’edizione 2025, la messicana Fatima Bosch.

L’abito da sera che lo stilista portoricano Luis Antonio ha disegnato per Jennifer Barreto si chiamava Cinco coronas, un legado. Le cinque corone erano quelle già vinte da Porto Rico, a partire da Marisol Malaret nel 1970. L’ultima era andata a Zuleyka Rivera nel 2006, vent’anni prima della finale di San Juan.

Penelope aveva seguito anche la sfilata dei costumi nazionali, qualche giorno prima. Sul palco la mamma sfilava in verde e sua figlia la guardava dal pubblico con un abito dello stesso colore, firmato dalla stilista portoricana Lissa Porrata.

Tra gli spettatori della finale c’era anche il marito, Jean Carlos Barreto, che in un’intervista ha raccontato come la scelta di partecipare fosse maturata insieme e come tutta la famiglia avesse preso parte alla preparazione. Prima della gara, Alicia Mora Gonzalez, la madre di Jennifer, le aveva già scritto “Ti ho incoronata nel mio cuore il giorno in cui sei nata”.

Il regolamento che escludeva le madri

Per parlare della regola sulle reginette non madri bisogna partire lontano. Nel 1952 la finlandese Armi Kuusela vinse la prima edizione di Miss Universo a 17 anni. L’anno dopo lasciò il titolo prima della scadenza per sposare l’imprenditore filippino Virgilio Hilario, che aveva conosciuto durante il tour seguito all’incoronazione. Per decenni il regolamento ha riservato il concorso alle donne nubili e senza figli e ha imposto alle vincitrici di restare nubili fino al termine del mandato.

Ma nel 2022 le cose sono cambiate e questo ha aperto le iscrizioni alle donne sposate, divorziate, in gravidanza o con figli a partire dall’edizione del 2023. Quell’anno il Guatemala ha mandato in gara Michelle Cohn, madre di due figli, e la Colombia ha scelto Camila Avella, mamma di una bambina. Avella è stata la prima madre ad arrivare tra le cinque finaliste.

Jennifer Barreto, la psicologia e il lavoro con le famiglie

Jennifer Barreto viene da San Sebastian, il comune che ha rappresentato nella selezione di Miss Porto Rico. Si è laureata in psicologia in Kentucky e ha poi conseguito due master, uno in psicologia e uno in servizio sociale. Nel 2021 ha iniziato a lavorare in Texas per un programma dell’esercito statunitense dedicato alle famiglie dei militari, dove si occupava anche di assistere le vittime di violenza domestica. In seguito si è dedicata alla prevenzione, occupandosi di individuare i bisogni delle comunità militari e i fattori di rischio.

In finale, la giuria ha chiesto alle cinque concorrenti rimaste che cosa il mondo si aspettasse da chi lo governa. Jennifer Barreto ha detto che chi guida deve dare l’esempio e ha spiegato da dove partirebbe lei, dall’ascolto dei bisogni delle comunità per decidere come intervenire.