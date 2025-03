Fonte: IPA Miriam Leone con il figlio Orlando

Aveva scoperto di aspettarlo durante le riprese per Miss Fallaci, la serie appena andata in onda su Rai1, ma la notizia era giunta inaspettata. Miriam Leone aveva più volte dichiarato di non voler cercare ossessivamente una gravidanza ma di voler procedere con calma. Ma si sa, la natura fa di testa sua e l’ha sorpresa. E così, a quattro mesi dall’annuncio ufficiale, la famiglia che ha formato con il marito Paolo Carullo ha accolto l’arrivo di Orlando, un piccolo uragano che ha sconvolto e cambiato le loro vite.

La foto di Orlando su Instagram

Lo vediamo pochissimo, per volere dei suoi genitori, ma quando compare sui social di sua madre Miriam Leone è capace di catturare l’attenzione di tutti. Un po’ perché compare sempre di spalle e un po’ per le parole bellissime che sua madre è sempre capace di riservargli: “Da quando sei arrivato tu è primavera. Come la prima vera volta di qualcosa di incomprensibile prima di te. Da quando sei arrivato tu fiorisce ogni tuo passo. Da quando sei arrivato tu, ho perso il mio corpo per un po’, te l’ho donato e consegnato, e ci ho messo un po’ a capire chi e cosa io fossi diventata, ma non ho avuto mai paura di questa forma che avevo preso, perché ogni tuo sorriso mi dava la certezza che mi sarei ritrovata”.

E ancora: “Oggi ti dedico la primavera e ogni mio respiro, mentre sono tornata a prendermi cura di me, per stare bene per me e per te. Da quando sei arrivato tu, non lo sapevo, non sapevo niente, e forse neanche adesso so, ma scopro ogni giorno. Viva la primavera, vita tu, Orlando del nostro cuore”, ha concluso nel post su Instagram nel quale il suo bambino rovista curiosamente tra le margherite e mostra per la prima volta una bellissima chioma che al sole appare rossa come quella della sua mamma.

Quando ha scoperto di aspettare Orlando

Durante la conferenza stampa di Sanremo 2025, era stata proprio Miriam Leone a rivelare di aver scoperto di essere in attesa di suo figlio durante le riprese della serie: “Ho scoperto di essere incinta mentre raccontavo l’aborto di Oriana. Segretamente, ogni mattina registravo dei video in cui ripetevo al bambino che stavo solo giocando, che era tutto finto. Ho passato quattro mesi incinta sul set“, aveva spiegato.

Poi aveva parlato della maternità mancata di Oriana Fallaci: “Oriana ha avuto una vita esemplare che vale la pena di studiare. Lei non si definiva femminista, ma secondo me non c’è cosa più femminista di una donna indipendente che porta avanti il suo pensiero, la sua passione e il suo lavoro. Oriana ha vissuto la ‘non maternità’ come un grandissimo dolore, lo si evince nel meraviglioso libro Lettera a un bambino mai nato. Mi chiedo cosa avrebbe detto o fatto oggi in proposito… Ogni storia è diversa ma quello che mi sento di dire alle ragazze è che bisogna informarsi, sul proprio corpo e su come cambia, anche quando un figlio non lo si vuole”, aveva aggiunto poi per presentare i contenuti della serie.