Un grosso spavento per la cantante, ex stellina Disney, che dopo tanto dolore ha addirittura pensato di mollare il mondo della musica

Fonte: Getty Images Miley Cyrus

Attimi drammatici e dolorosi per Miley Cyrus. E per giunta sul palco, nel bel mezzo di un concerto. Solo ora, a distanza di anni, la cantante americana ha parlato di uno dei momenti più traumatici della sua vita, privata e professionale. Così devastanti da spingerla addirittura a pensare di lasciare per sempre il mondo della musica.

Miley Cyrus e la rottura di una cisti ovarica sul palco

Miley Cyrus ha dovuto affrontare un doloroso problema di salute mentre conduceva insieme a Dolly Parton il Miley’s New Year’s Eve Party, il concerto di Capodanno per festeggiare l’arrivo del 2023.

“Ho avuto un’esperienza piuttosto traumatica durante il mio spettacolo di Capodanno”, ha ammesso la 32enne durante un’intervista al The Zane Lowe Show.

“Ho avuto un’emergenza medica. Mi si è rotta una cisti ovarica. Non sapevamo esattamente cosa stesse succedendo, quindi abbiamo fatto il possibile”. Cyrus è rimasta fedele al credo del the show must go on ma è stato davvero doloroso.

“È stato piuttosto traumatico perché è stato estremamente straziante e ho fatto lo spettacolo comunque”, ha confidato, non nascondendo quanto sia stato difficile per lei cantare, scherzare, sorridere e spronare il pubblico come se nulla fosse.

In seguito a quell’episodio Miley ha addirittura pensato di mollare la musica ma ha poi cambiato idea dopo essersi confrontata con alcuni esperti del settore.

E ora il prossimo 30 maggio uscirà il suo nono album in studio, intitolato Something Beautiful. Non sarà semplicemente un disco come gli altri. Sarà infatti un visual album, con ogni brano accompagnato da un supporto visivo.

Ma tra dolore e nuova musica, nell’ultima intervista Miley ha parlato anche di come sia riuscita a restare sobria e dell’enorme impatto che questo ha avuto sulla sua vita quotidiana.

Miley, che ha smesso di fumare marijuana e alcol negli ultimi dieci anni, ha spiegato: “Ne ho bisogno. Vivo per questo. Mi ha cambiato tutta la vita. Nel corso degli anni ho imparato una cosa su me stessa: la sobrietà è come il mio Dio”.

Rottura cisti ovarica, cos’è e perché avviene

Una cisti ovarica è una neoformazione piena di liquido (o di materiale solido) che si sviluppa all’interno o sulla superficie di un ovaio. Questa condizione è molto comune nelle donne in età fertile e può verificarsi in qualsiasi momento durante il loro ciclo riproduttivo.

La rottura di una cisti avviene più facilmente in seguito a traumi, anche di lieve entità, come il normale esercizio fisico o i rapporti sessuali. Il sintomo caratteristico è un dolore acuto e improvviso nel basso addome, che può durare da pochi giorni a qualche settimana; in alcuni casi il dolore può essere del tutto assente.

Il dolore può estendersi anche alla schiena o alle cosce. Altri sintomi che possono manifestarsi includono nausea, vomito e sensazione di svenimento.

Tra le conseguenze della rottura di una ciste ovarica ci può essere inoltre il sanguinamento interno. Questo può portare a un leggero sanguinamento vaginale o ad un’emorragia più grave.

Non esiste un modo per prevenire la maggior parte delle cisti ovariche ma esami pelvici regolari aiutano a garantire che i cambiamenti nelle ovaie vengano diagnosticati il ​​prima possibile.

Gli esperti consigliano soprattutto di prestare attenzione ai cambiamenti del ciclo mestruale e di prendere nota di sintomi mestruali insoliti, soprattutto quelli che si protraggono per più di qualche ciclo e di parlare con il proprio medico dei cambiamenti che preoccupano.