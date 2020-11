Mikaela Spielberg, attrice di video hard: “Così mi sono salvata (e papà capisce)”

editato in: da

Mikaela Spielberg, 24enne figlia adottiva del regista premio Oscar Steven ha toccato il fondo, dopo la dipendenza da alcol e droga, ed è risalita. Strano a credersi ma, per sua stessa rivelazione, è accaduto grazie al suo nuovo lavoro di attrice di video hard.

Dopo anni di vita sbandata, l’ansia, la depressione e la dipendenza dalle droghe, culminata con una denuncia per violenza domestica intentata contro di lei dall’ex compagno Chuck Punkov, oggi Mikaela si sente rinata. E intervistata dal Daily Beast ha detto:

“Vedendo quanto sono tornata a galla dopo aver toccato il fondo un anno e mezzo fa, saranno contenti di avere cresciuto una giovane donna sicura di sé. La loro preoccupazione è sempre stata la mia sicurezza. Non lo faccio per far male a nessuno o per disprezzo”. E aggiunge: “Se non avessi fatto il lavoro che dovevo su me stessa e sulle mie relazioni sarei morta entro l’anno”.

Mikaela, che ha debuttato come porno star a febbraio 2020, ha cominciato a lavorare per il sito di contenuti per adulti ManyVids (dove si fa chiamare “Mika_Sugar”), fondato dall’ex cam girl Bella French.

“Mi piace molto questo lavoro e mi sta offrendo un modo completamente nuovo di affermare la mia vita ‘, ha detto, aggiungendo che il porno online è stato una parte fondamentale del suo viaggio di guarigione, intrapreso dopo una lunga battaglia contro le dipendenze. Negli ultimi anni, Mikaela ha infatti lottato con anoressia, disturbo borderline di personalità e alcolismo, che secondo lei sono il risultato di abusi sessuali infantili.

La ragazza, che vive a Nashville, nel Tennessee, è la figlia adottiva di Steven, 73 anni, e sua moglie Kate Capshaw, 66. Nonostante i genitori si siano inizialmente imbarazzati per la sua scelta di carriera, Mikaela ha riferito al Daily Beast che i oggi sono pienamente favorevoli al suo lavoro.

D’altronde ogni genitore sogna prima di tutto la salute e serenità mentale per i propri figli. E Spielberg, per quanto ricco e famoso, non fa eccezione.