Chi è Kate Capshaw, moglie di Steven Spielberg e madre di Mikaela

Attrice, produttrice cinematografica ed ex modella: Kate Capshaw è la moglie del pluripremiato regista hollywoodiano Steven Spielberg. Classe 1953, all’anagrafe Kathleen Sue Nail, è nata il 3 novembre a Fort Worth in Texas e oggi ha 67 anni. La carriera nel mondo dello spettacolo ha preso il via come modella, ma c’è stata anche una fase della sua vita in cui ha lavorato come insegnate, infatti è laureata in Educazione all’Università del Missouri.

Il talento unito a una bellezza fresca l’hanno portata a esordire nel mondo del cinema, ma il successo è arrivato grazie a un film di una saga cult girato da quello che poi sarebbe diventato il suo secondo marito: Steven Spielberg regista di film indimenticabili. Nel 1984 infatti Kate entra nel cast di Indiana Jones e il tempio maledetto in cui ha interpretato la parte della cantante Wilhelmina “Willie” Scott. Ma nel suo curriculum ci sono davvero tante esperienze cinematografiche diverse: infatti dal 1982, anno che ha segnato il suo esordio sul grande schermo, all’ultimo film datato 1999 (La lettera d’amore per la regia di Peter Chan, di cui è stata anche produttrice) ha preso parte a un totale di 17 film.

Tra i sui lavori non manca la televisione, dove ha messo alla prova le sue doti recitative sia in film, che serie tv e miniserie. Ha preso parte al cortometraggio del 1996 Duke ok the Groove di Griffin Dunne che è stato candidato all’Oscar. Nella pellicola ha recitato insieme a Uma Thurman, Kiefer Sutherland e Tobey Maguire. Poi, dai primi anni Duemila, ha smesso di lavorare nel mondo dello spettacolo ma le sue apparizioni al fianco del marito sono sempre state numerose.

Prima di conoscere Steven Spielberg, Kate è stata sposata con Robert Capshaw e dal loro matrimonio è nata la figlia Jessica Capshaw, che ha seguito le orme della mamma e oggi è un’attrice molto nota soprattutto per la parte del medico Arizona Robbins in Grey’s Anatomy.

Nel 1991, invece, è stato celebrato il matrimonio con il regista premio Oscar. La coppia ha avuto tre figli naturali: Sasha, Sawyer Avery e Destry Allyn e ne ha adottato due Theo e Mikaela George. Dei figli della coppia Sasha è diventata una cantante e attrice ed è nota al pubblico con lo pseudonimo di Buzzy Lee, la figlia Mikaela di 23 anni, invece, da qualche mese lavora nell’industria del porno come ha raccontato lei stessa in un’intervista recente al Daily Beast.