Mihajlovic torna a casa, la sorpresa tenerissima della famiglia su Instagram

Il “guerriero” è tornato finalmente a casa, tra le braccia della sua Arianna e nel calore dell’affetto della sua numerosa e bellissima famiglia. Sinisa Mihajlovic sorride circondato da palloncini colorati e foto ricordo nel salotto della sua casa romana, aggrappato alla sua vita, all’affetto infinito dei suoi figli, alle sue gioie e ai suoi ricordi più belli, e ovviamente a lei, la donna che sta combattendo al suo fianco la lotta contro la leucemia, sua moglie.

È proprio Arianna Rapaccioni, compagna del calciatore serbo da più di vent’anni, a dare la bella notizia del ritorno a casa del campione sul suo profilo Instagram e a svelare la bellissima sorpresa preparata per accoglierlo, attraverso un post che, come sempre, trasuda complicità, forza e tanto amore.

La donna che condivide vita, gioie e lotte di Sinisa non poteva lasciar correre il giorno del rientro di suo marito come fosse un giorno qualsiasi, e infatti lo ha stupito con una sorpresa dolcissima, che di sicuro riempirà Mihajlovic di nuova grinta e di nuova motivazione, per il prossimo round contro il male.

La prima battaglia nella sua guerra alla leucemia, infatti, si è conclusa. L’ex calciatore ha potuto lasciare dopo giorni di terapie l’ospedale Sant’Orsola di Bologna, per godersi il riposo del guerriero tra le mura familiari della sua casa di Roma.

Proprio lì l’allenatore del Bologna ha vissuto i suoi momenti più belli, vinto le partite più importanti. Tra quelle mura ha cresciuto i suoi figli e si è nutrito dell’amore della sua famiglia, e sua moglie Arianna ha voluto accoglierlo, in questo giorno speciale, ricordandogli tutto questo.

Nello scatto postato dalla moglie su Instagram vediamo il “guerriero” abbracciato stretto a lei, con un bel sorriso intenerito stampato in faccia. Intorno a lui, nel suo salotto, sono sparsi tanti palloncini colorati e tante fotografie. I palloncini per mettere allegria e festeggiare il ritorno del capofamiglia. Le fotografie, bellissime, per raccontare tutto un mondo d’amore che lega il campione a sua moglie e ai suoi figli.

Sono stampe di scatti che raccontano di una casa che ha sempre pullulato di vita, di gioia e di sorrisi. Immagini che spiegano meglio di qualunque parola l’amore di Sinisa e Arianna e tutto quello che questo amore è stato capace di generare: i cinque figli, i viaggi, i momenti di divertimento e serenità e al centro la scritta: “Bentornato papà!”

Un’accoglienza che intenerisce persino un duro dei campi da gioco come Sinisa, e che vale più di mille parole di incoraggiamento.