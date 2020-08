Michelle Hunziker bellissima con Aurora, vacanza da sogno in Sicilia

editato in: da

Michelle Hunziker, i bikini più belli su Instagram

Sembra essere un’estate avvero da sogno, quella che sta vivendo Michelle Hunziker con la sua famiglia. La bella conduttrice si sta godendo giorni stupendi all’insegna del divertimento e del relax, sempre assieme ai suoi cari. E una delle ultime foto che ha condiviso con i suoi fan ha lasciato davvero tutti a bocca aperta.

Michelle, splendida come sempre, siede accanto a sua figlia Aurora Ramazzotti, nell’incantevole cornice della Scala dei Turchi, una rinomata località turistica siciliana che attira ogni anno milioni di visitatori per la sua rara bellezza. “Chiacchiere tra mamma e figlia in una location davvero surreale… Scale Turche (fuori dalla zona protetta ovviamente)” – scrive la Hunziker a didascalia della foto che, in pochissimo tempo, ha fatto il pieno di like e di commenti entusiasti dei follower. E da questo scatto emerge, prepotente, tutto l’amore e la complicità che da sempre regna tra Michelle e la sua primogenita, un rapporto di grande intesa.

Ma c’è molto di più: per la conduttrice, la Sicilia ha un significato importantissimo. Lei stessa ha rivelato, in una foto che annuncia il suo arrivo sull’isola, come sia stata proprio questa regione a farla “diventare” italiana: “La Sicilia… è qui che fui battezzata all’italianità. In un’estate del 1992 a Militello feci l’esperienza che mi ‘flashò’ a tal punto da voler diventare italiana un giorno! Dalla ricotta calda nel suo siero alla mattina, portata dalla nonna in lutto dei miei amici, alle camminate nelle distese interminabili di terra rossiccia e fichi d’india. Una terra antica piena di cultura e profumi meravigliosi con la sua gente ospitale la quale ti accoglie come se fossi un membro della loro famiglia…” – spiega Michelle.

Insomma, tornare in Sicilia è un po’ come ripartire dalle sue origini, in un luogo che evoca in lei ricordi di gioventù ancora indelebili nella sua memoria. È forse anche questo il motivo per cui queste vacanze estive sembrano essere davvero speciali, per Michelle. Nonostante il periodo difficile che stiamo vivendo, la radiosa conduttrice ha deciso di regalare alla sua famiglia dei giorni davvero memorabili, tra gite fuori porta in location stupende (sulle Dolomiti e in Emilia Romagna, solo per citarne alcune) e una rapida capatina in Germania, unica concessione lontana dall’Italia (ma per lavoro).

E il suo profilo Instagram è un album dei ricordi che immortala Michelle Hunziker, il marito, le figlie e i suoi amatissimi cagnolini in alcuni dei momenti più felici e spensierati di quest’anno.