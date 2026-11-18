Michele Torpedine è il manager che ha portato al successo tanti grandi artisti, fra cui Il Volo. Il nuovo legame con i Jalisse.

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Getty Images Michele Torpedine

Michele Torpedine è il nuovo manager dei Jalisse, capace di riportare a Sanremo, dopo ben trent’anni, il duo musicale. Classe 1952, produttore, discografico e grande esperto di musica, Torpedine è la mente dietro il successo di tantissimi artisti.

Chi è Michele Torpedine

Chioma bianca e occhiali, Michele Torpedine è un volto molto conosciuto nel mondo della musica. La sua carriera è iniziata lavorando come batterista di Iva Zanicchi, Gino Paoli e Orietta Berti. Negli anni Ottanta inizia a operare come manager, curando l’immagine di Francesco De Gregori, Lucio Dalla e Loredana Bertè. Organizza inoltre il tour America, uno fra i più celebri di Gianna Nannini.

Il talento di Michele Torpedine l’ha portato, nel corso degli anni, a condurre alla fama e a rilanciare la carriera di moltissimi artisti. I più grandi l’hanno avuto come manager e hanno lavorato con lui. Da Zucchero a Luca Carboni, da Pino Daniele a Biagio Antonacci, passando per Andrea Bocelli, Ornella Vanoni.

Ha inoltre lavorato con Vittorio Grigolo e Il Volo. Si è inoltre occupato di realizzare diversi duetti celebri fra cantanti italiani e internazionale, lavorando con Barbra Streisand, Joe Cocker, Miles Davis, Eric Clapton, Paul Young e Ray Charles.

Oltre ad aver prodotto alcuni album di Zucchero e Andrea Bocelli, Michele Torpedine ha contribuito a rendere famosissimi gli artisti de Il Volo. Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble hanno ricevuto la loro consacrazione grazie al successo di Sanremo 2015, volando poi negli Stati Uniti per raggiungere la fama internazionale. Proprio dopo l’incontro con il trio di artisti, Torpedine aveva presentato il libro autobiografico Ricomincio da tre.

Jalisse, Sanremo e il successo

La nuova sfida di Michele Torpedine ha il nome dei Jalisse. Il duo musicale composto da Fabio Ricci e Alessandra Drusian vinse il Festival di Sanremo nel 1997, trionfando nella categoria Big grazie alla canzone Fiumi di parole. Nello stesso anno la coppia sbarcò all’Eurovision Song Contest a Dublino, conquistando il quarto posto.

Poco dopo il duo aveva provato a tornare sul palco dell’Ariston, ma senza riuscirci. Da quel momento era iniziato quella che negli anni sarebbe diventata una vera e propria maledizione, con i Jalisse decisi a partecipare a Sanremo, ma perennemente esclusi.

Anno dopo anni, Fabio e Alessandra non si sono mai arresi, presentando sempre nuovi brani e incassando un “no” come risposta. Fino all’incontro con Michele Torpedine che potrebbe, finalmente, aver cambiato le carte in tavola.

“Ci hanno fatto sentire come un corpo estraneo perché eravamo artisti indipendenti, senza una casa discografica alle spalle – avevano spiegato qualche tempo fa i Jalisse, parlando della continua esclusione dal Festival di Sanremo -. C’è sempre stato un pregiudizio su di noi: ai tempi venivamo denigrati in Italia, mentre il nostro album era disponibile nella playlist della United Airlines…Prendevi l’aereo da Boston a Los Angeles e potevi ascoltare i Jalisse”.

Con il tempo la loro assenza è diventata un vero e proprio tormentone: “Siamo come degli avatar, dei fantasmi sempre citati ma che su quel palco non possono salire mai”, avevano svelato.