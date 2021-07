Ruta, problemi con la figlia Guenda: “Pensi solo a te stessa”

editato in: da

Guenda Goria felice con Mirko: le prime foto su Instagram sono un inno all’amore

Il cuore di Guenda Goria, figlia di Maria Teresa Ruta, da qualche mese è finalmente ritornato a battere. Lo ha reso noto proprio lei, con dichiarazioni e attraverso i suoi profili sui social network, dove è apparsa felice, radiosa e innamorata. Un momento quasi perfetto, quindi, che però nasconde una sola pecca: la reazione della madre alla sua nuova relazione.

Il rapporto tra Guenda Goria e Maria Teresa Ruta è sempre stato caratterizzato da alti e bassi. Se l’affetto che provano l’una per l’altra è innegabile, sono apparse evidenti, almeno a chi le ha seguite durante la loro partecipazione alla quinta edizione del Grande Fratello Vip, le loro profonde differenze caratteriali e alcune incompatibilità.

E, ora, sono ancora vittime di un’incomprensione, dovuta proprio al recente fidanzamento di Guenda con Mirko Gancitano. Stando a quanto dichiarato dalla Goria alla rivista DiPiù, la Ruta si starebbe rifiutando di incontrare il ragazzo, evitando ogni tipo di incontro. La conduttrice preferirebbe aspettare ancora un po’ prima di fare la conoscenza del fidanzato di sua figlia.

Guenda, però, scalpita e si sente delusa dall’atteggiamento di sua madre. Lei, infatti, è sicura del suo sentimento e non ha dubbi che quella che sta vivendo sarà una storia lunga e duratura: Mirko, per lei, è la persona giusta e vorrebbe finalmente presentarlo in famiglia.

La Goria, inoltre, non dimentica le critiche ricevute dalla Ruta in passato. Maria Teresa, infatti, non ha mai nascosto la sua perplessità sulle relazioni precedenti di Guenda per via della differenza di età che le caratterizzava. Si tratta delle storie d’amore con Stefano Rotondo e con Telemaco Dell’Aquila, entrambi molto più grandi di lei. Mirko, invece, è più giovane di circa tre anni.

Non ce la faccio più: prima mi criticavi perché i miei amori erano troppo vecchi, ora stai evitando di conoscere il mio Mirko. Forse – ha poi affondato la Goria – tu pensi solo a te stessa.

Un’accusa che fa eco a quelle del passato, quando Guenda ha affermato, nella casa del GF Vip 5, di aver sentito la mancanza della madre, sempre impegnata a causa del lavoro. Le due riusciranno a trovare, anche questa volta, un punto d’incontro?