Maria De Filippi, la lettera commovente per Nadia Toffa: “Mi hai insegnato tanto”

“Ciao Nadia”: inizia così la lunga lettera di Maria De Filippi dedicata alla Toffa nel giorno in cui il mondo dello spettacolo e milioni di fan dicono addio alla conduttrice delle Iene.

La “guerriera col sorriso”, così come è stata descritta da tanti, ha perso la sua battaglia contro il cancro che l’aveva colpita nel 2017. Nadia aveva scoperto il male dopo un malore avvenuto mentre girava un servizio per Le Iene, poi l’operazione per asportare il tumore, le cure e l’annuncio in diretta tv.

La Toffa non aveva mai smesso di lottare e sino alla fine, rivela chi la conosce, ha continuato a sorridere nonostante tutto. La sua storia e il coraggio con cui ha affrontato il male hanno colpito moltissime persone, non solo i fan, che su Instagram la seguivano con affetto, ma anche tantissimi vip. Amici e colleghi che hanno conosciuto Nadia, incrociando le loro esistenze con la sua, e sono rimasti conquistati dalla sua positività.

Fra questi c’è Maria De Filippi. La conduttrice di Uomini e Donne è molto riservata e poco attiva sui social, ma tramite i profili delle sue trasmissioni ha voluto inviare un messaggio alla Toffa. Si tratta di una lettera commovente in cui la presentatrice si lascia andare a una riflessione sulla vita e sull’esempio che ha rappresentato Nadia, guerriera col sorriso che ha toccato tanti di noi.

“Ti vedevo in televisione e sempre pensavo: “Che forza che è quella ragazza” – si legge nel post pubblicato su Instagram -. Poi una sera ti ho conosciuto e quello che pensavo è diventato realtà. Mi ricordo quando mi hanno detto che ti eri sentita male, mi ricordo che era un pomeriggio, stavo registrando, ti pensavo e mi sentivo tanto vicina a te”.

Qualche tempo fa la De Filippi aveva invitato la giornalista delle Iene a partecipare a una puntata di Amici, ma lei, dopo aver accettato, era stata costretta a disertare l’ospitata a causa delle cure debilitanti.

“Ti ho visto combattere, soffrire tanto, ma mai smettere di crederci e di sorridere – spiega Maria De Filippi, rivolgendosi a Nadia -. Con la tua forza, con il tuo sorriso, con il tuo rendere normale ogni cura invasiva che facevi come si trattasse di prendere una tachipirina, hai aiutato tante persone sicuramente che stanno ancora lottando, ma certamente mi hai insegnato quanto spesso sono scema a pensare che faccio cose importanti. Tu sei qualcosa di importante per me e per tutti quelli che ti hanno conosciuto”.