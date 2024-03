Chi è Giuliano, il fratello di Marco D’Amore

Fonte: IPA Marco D'Amore alla presentazione del film Caracas

Marco D’Amore è un famoso attore, regista e sceneggiatore. Il suo volto sarà per sempre legato al personaggio di Ciro Di Marzio in Gomorra, l’immortale, anche se la sua carriera dice ben altro. Tante le esperienze vissute tra teatro, cinema e televisione, dinanzi e dietro la macchina da presa.

Nato a Caserta nel 1981, è nipote d’arte. Suo nonno è stato infatti un attore e ha recitato nella compagnia di Nino Taranto, tra le altre cose. Nel corso degli anni si è mostrato alquanto geloso della sua vita privata, preferendo far parlare di sé per quanto fatto a schermo o su di un palco. Proviamo però a scendere nei dettagli della sua famiglia.

Marco D’Amore, vita privata

Circolano poche informazioni sulla vita privata di Marco D’Amore che, come detto, è molto riservato. Sappiamo però che non è mai stato sposato e non è mai divenuto padre. Ha però al suo fianco una compagna da oltre dieci anni: Daniela Maiorana.

Non contrario all’idea di avere dei figli, ha dichiarato in passato di non disdegnare l’idea di diventare padre un giorno. Ad oggi, però, non sembrano esserci le intenzioni per ampliare la loro famiglia.

Intervistato da Vanity Fair, l’attore ha tempo fa spiegato come i due appartengano a mondi lavorativi ben diversi. Lei è in pianta stabile a Caserta ed è impegnata come manager nelle risorse umane. Lui è invece chiamato a spostarsi spesso.

Hanno però una casa in comune, dove l’attore tenta di trascorrere quanto più tempo possibile: “Abbiamo uno strano equilibrio. Non è facile ma Daniela è importante per orientarmi. Sono sempre stato scombussolato ma ora siamo concentrati sullo stare bene insieme. Matrimonio? Al momento non ci pensiamo”.

Chi è il fratello di Marco D’Amore

Nonostante la fama raggiunta, Marco D’Amore è negli anni riuscito a tutelare la propria famiglia. Un vero e proprio miracolo al giorno d’oggi, indice soprattutto di una chiara volontà di tenere separati i due mondi.

In quanto attore si dà al pubblico in toto ma ha scelto di porre dei paletti ben precisi. I fan più sfegatati di certo avranno avuto modo di informarsi nel corso degli anni, ascoltando ogni intervista e spulciando per bene sui social.

Per tutti gli altri, invece, è stato l’attore ad aprire una finestra sulla sua famiglia. In una storia su Instagram ha mostrato suo fratello Giuliano, in occasione del suo compleanno. I fan evidenziano una forte somiglianza.

Ciò ha riversato numerosi appassionati verso l’account di Giuliano D’Amore, che è pubblico e contiene anche alcuni scatti con il fratello, così come con Salvatore Esposito. Stando alla sua bio su Instagram, sappiamo che è impegnato nell’ufficio stampa di suo fratello. Al tempo stesso si descrive come producer de La piccola società.

Quest’ultima è un gruppo nato nel 2004 dall’incontro tra Marco D’Amore e Franesco Ghiaccio. L’obiettivo comune era quello di affermarsi come realtà produttiva indipendente teatrale e cinematografica. Nel corso degli anni sono stati prodotti e realizzati alcuni spettacoli come Soita formula, Il figlio di Amleto, L’Albero e L’Acquario.