Mara Venier, Simona Ventura svela cosa pensa di lei dopo i contrasti passati

editato in: da

Mara Venier, 70 anni di amori e carriera

Simona Ventura svela cosa pensa di Mara Venier dopo i contrasti del passato. Le due conduttrici non hanno mai nascosto i conflitti che hanno segnato il loro rapporto. Uno scontro che si registrò quando Simona era ancora legata a Gerò Carraro, figlio di Nicola, il marito della Venier e grande amore della sua vita.

All’epoca entrambe rilasciarono alcune dichiarazioni, poi arrivò un breve chiarimento. In seguito nessuna delle due ha più parlato delle liti passate, ma in tanti sono convinti che, dopo l’addio della Ventura a Gerò, le cose non siano cambiate. Super Simo, che tornerà presto in tv con una nuova trasmissione accanto a Paola Perego, ha parlato brevemente di Mara Venier in un’intervista a Il Fatto Quotidiano, lanciandole una frecciatina che non è passata inosservata.

Parlando dei programmi guidati da Mara (primo fra tutti Domenica In) e da Barbara D’Urso, ha replicato: “Tra loro due scelgo la pizza”. Simona ha inoltre confessato di essere una grande fan di Maria De Filippi e Milly Carlucci: “Il sabato sera tra Milly e Maria invece è una bella lotta. Diciamo che guardo una e registro l’altra e viceversa”.

Le parole di Simona Ventura lasciano intendere che i rapporti con la Venier, dopo gli scontri, non siano tornati ottimi. Nel 2008, Mara e Simona avevano portato al successo l’edizione dell’Isola dei Famosi con protagonisti Belen Rodriguez, Rossano Rubicondi e Vladimir Luxuria. Le due avevano costruito un rapporto forte e sincero, messo a dura prova qualche anno dopo quando l’amicizia era terminata. Sia Mara che Simona non avevano mai chiarito i motivi dei contrasti, parlando solo di “terze persone” che le avevano divise con bugie e informazioni non vere.

Poi la svolta, nel 2017, con l’annuncio della pace da parte della Ventura che, ospite del Maurizio Costanzo Show, si era detta pronta a lavorare con la Venier. “Farei volentieri un programma con lei, non ho problemi e sarebbe un plus – aveva detto -. Le cronache raccontano quello che vogliono, ma i fatti sono diversi”. Infine un lungo silenzio e le nuove dichiarazioni di Simona che sembrano cambiare tutto, riportando alla luce le liti del passato fra le regine della tv.