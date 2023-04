Mara Venier, il premio speciale a Venezia e perché c’entra anche Federica Pellegrini

Fonte: IPA Mara Venier ha ricevuto un premio speciale a Venezia

Una giornata indimenticabile per Mara Venier, che il 25 aprile ha ricevuto un premio speciale a Venezia. La conduttrice ha condiviso la sua gioia tramite il proprio profilo Instagram e con lei c’era anche la campionessa olimpica Federica Pellegrini. Perché? La risposta è molto semplice: entrambe hanno ottenuto un prestigioso riconoscimento.

Mara Venier, il premio a Venezia con Federica Pellegrini

Se una è la “zia d’Italia” ed è tra le conduttrici più amate, l’altra è simbolo dello sport italiano ed è una delle atlete che ci hanno fatto più battere il cuore. Stiamo parlando di Mara Venier e di Federica Pellegrini che hanno vissuto un 25 aprile diverso dal solito. Infatti, le due, insieme ad altri personaggi di spicco, hanno ottenuto un prestigioso riconoscimento. Si tratta del Premio San Marco che viene consegnato il giorno del patrono di Venezia per rendere omaggio – come viene spiegato sul sito del Comune – alle “eccellenze veneziane e metropolitane” che hanno dato prestigio alla Città metropolitana con opere concrete nelle scienze, arti, industria e artigianato, lavoro, sport, scuola, sicurezza o iniziative di carattere sociale, assistenziale e filantropico. Tanti i riconoscimenti tra cui anche quattro premi speciali.

E tra questi c’erano Mara Venier e Federica Pellegrini, entrambe hanno portato alto il nome della città nel mondo dello spettacolo e in quello sportivo. Tra gli altri anche l’ex prefetto Vittorio Zappalorto e il musicista e cantautore Pino Donaggio

La conduttrice ha commentato il riconoscimento attraverso il proprio profilo Instagram, dove ha pubblicato uno scatto che la ritrae insieme al sindaco e agli altri che hanno ricevuto l’importante riconoscimento.

Leggendo le sue parole si può notare la grande emozione: “Una giornata indimenticabile… grazie a Luigi Brugnaro (il sindaco di Venezia, ndr) per il premio prestigioso… grazie di cuore”. Un commento che, insieme ai sorrisi, restituisce la misura della felicità provata da Mara Venier. Che si aggiunge, come si denota scorrendo la sua bacheca Instagram, alla grande commozione dell’essere tornata a “casa”.

Come la conduttrice, anche Federica Pellegrini ha condiviso alcune immagini della giornata. Foto che mostrano con chiarezza quanto la Divina fosse emozionata nel ricevere il premio, segno che non importa quante gare abbia vinto durante la propria carriera, o quanti successi abbia ottenuto: ogni singolo traguardo porta gioia ed entusiasmo.

E le due hanno condiviso la gioia di questi momenti unici, che resteranno a entrambe nel cuore.

Mara Venier, l’emozione di tornare a Venezia

Mara Venier è molto legata a Venezia e, ogni volta che torna a casa, non manca di condividere con i suoi tantissimi fan le emozioni di essere nella sua città.

Lo ha fatto anche in questa occasione rammentando le tradizioni e un ricordo speciale della sua infanzia, o di come ogni luogo le riporti alla memoria quando era ragazza. Su Instagram ha pubblicato un video che non nasconde il suo coinvolgimento: “E poi… arrivo piena di buoni propositi e mi dico basta Mara sii forte… invece vedo la mia Venezia e parte la mia testa con i miei ricordi… e la mancanza di mia mamma mi toglie il respiro… Ma vado avanti…”.

Sempre di recente, poi, aveva condiviso uno scatto in occasione del suo compleanno, Mara Venier era ritratta in gondola e a fare da corollario le sue parole: “Pubblico questa foto della mia Venezia, dove sono nata e dove il mio cuore è rimasto”. Un grande amore per la sua città, dove è nata a ottobre del 1950.