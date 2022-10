Mara Venier su Instagram: foto in gondola per il compleanno

Fonte: IPA Le signore della Rai 2022-2023, da Mara Venier a Serena Rossi

Mara Venier festeggia il suo compleanno sui social con una foto nella sua amata Venezia, in gondola. La conduttrice, che ha ricevuto numerosi messaggi di auguri, da colleghi e fan, ha voluto mostrarsi nella sua città, a lungo non visitata dopo la morte dell’adorata mamma. Sono negli ultimi mesi ha trovato il coraggio di tornare a casa, affrontando il dolore vissuto nel 2015.

Mara Venier in gondola per il suo compleanno

Una Mara Venier super raggiante, in gondola, si auto augura buon compleanno, nella splendida cornice di Venezia. La signora della domenica ha postato una foto nella sua città (non è chiaro se del giorno), uno scatto condiviso sui social. E pensare che Mara non ci tornava dal 2015: il dolore straziante per la morte della madre, la signora Elsa, l’aveva tenuta lontana per otto anni dalla Laguna.

“Pubblico questa foto della mia Venezia, dove sono nata e dove il mio cuore è rimasto” ha scritto oggi in occasione dei 72 anni, portati con orgoglio.

Lo scorso febbraio, però, la conduttrice ha tenuto fede a una promessa fatta ai suoi cari e al suo pubblico, tornare a casa, come chiama Venezia, dove è nata il 20 ottobre del 1950. Così, per festeggiare i suoi 72 anni, oggi è di nuovo in gondola, radiosa, come non lo era da troppo tempo.

“Che bello, che meraviglia. Sono senza parole, questa è proprio casa” ha raccontato in una serie di storie su Instagram. Più volte, durante le sue interviste a Domenica In, la presentatrice ha raccontato e condiviso il suo dolore con i suoi ospiti. Una sofferenza enorme la perdita di sua madre, allietata solo dall’amore di suo marito, dei suoi figli, e soprattutto dei suoi nipoti.

“Auguri zia Mara”: il messaggio virale

Mara Venier spegne 72 candeline, e sui social, il messaggio più ripetuto, tanto da diventare virale, è “Auguri zia Mara“. A scriverlo sono personaggi noti, fan, persone comuni.

Mara è la zia di tutti noi da anni, da quando lei stessa coniò “Amore della zia” per i suoi ospiti più giovani, sempre coccolati da lei nelle interviste. Così la Venier, anno dopo anno, con programmi come Domenica In, Lunapark e La vita in diretta, è entrata nelle nostre case, diventando una di famiglia, della quale non riusciamo a fare a meno.

Le sue interviste sanno toccare le corde giuste con ogni ospite, e non annoiano mai, lasciando poi spazio a momenti più goliardici e divertenti.

“Eccola, eccola eccola – scrive Sabrina Ferilli sotto la foto in gondola – auguri amica mia grande, con l amore che sai! A prestissimo”. Non mancano gli auguri di Alberto Matano, Vanessa Incontrada, Patrizia Pellegrino, Alba Parietti e tantissimi altri ancora.

Gli auguri più belli sono arrivati da sua figlia, Elisabetta Ferracini, che ha pubblicato una foto della festeggiata davanti a una torta con i figli e i nipoti: “Siete il senso della mia vita” ha risposto Mara emozionata.

E intanto la Venier non perde un colpo con la sua Domenica In, ancora regina degli ascolti, e non sembra affatto intenzionata ad andare in pensione, come spesso hanno ipotizzato i giornali. Finché avrà l’affetto del pubblico e la carica giusta per andare avanti, Zia Mara non mollerà. Auguri!