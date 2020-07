Mara Venier, sul suo Instagram spunta Barbara D’Urso

editato in: da

Nonostante la stagione di Domenica In sia ormai conclusa, Mara Venier continua ad essere una delle protagoniste dell’estate. La conduttrice, amatissima dai telespettatori, si conferma infatti regina dei social. Ed è tra le sue storie di Instagram che, di recente, è comparso un dettaglio che non è sfuggito ai suoi fan.

Il nome di Mara Venier è indissolubilmente legato a quello di Domenica In, lo show che proprio negli ultimi anni la conduttrice ha notevolmente contribuito a riportare in auge, dopo un periodo di difficoltà a causa dei bassi indici di ascolto. Zia Mara, così amorevolmente chiamata dai suoi tantissimi fan, anche per questa stagione è riuscita a tenere testa alla sua diretta “rivale” della domenica, Barbara D’Urso.

Nonostante una situazione molto delicata, a causa dell’emergenza sanitaria che ha colpito il nostro Paese, la Venier ha saputo fronteggiare senza problemi la spietata concorrenza di Domenica Live (fino alla sua chiusura anticipata) e di Live – Non è la D’Urso, uno dei programmi di punta di Canale 5. Insomma, tra lei e la D’Urso c’è sempre stata una grande rivalità, dettata naturalmente solo da motivi di audience.

In realtà, proprio Mara ha rivelato di essere in ottimi rapporti d’amicizia con la sua collega. Una sintonia che i più attenti avranno notato quando Barbara si è trovata a difendere la Venier, nel corso della sua trasmissione, dalle offese di un suo ospite. Non si può tuttavia non rimanere sorpresi nel trovare, tra le storie di Instagram di zia Mara, un video tratto proprio da Live – Non è la D’Urso.

Il motivo è però evidente: nel corso della clip c’è infatti un chiaro – seppur involontario – riferimento alla conduttrice di Rai1. Si tratta di un filmato risalente alla puntata dello scorso 31 maggio 2020, che è però tornato in auge in questi giorni diventando virale sui social. L’ospite in collegamento video con Barbara stava raccontando la sua disavventura e, nel pronunciare la parola “souvenir”, si è lasciata sfuggire un suono molto simile a “soVenier”. Immediato il pensiero è volato a Mara Venier, tanto che la presentatrice ha deciso di riderci su condividendo il video sul suo profilo.

Questo è solo uno dei tanti momenti divertenti con i quali la Venier intrattiene i suoi fan. I suoi siparietti simpaticissimi, in compagnia del marito Nicola Carraro, sono ormai un appuntamento fisso per i tanti follower che non perdono occasione per farsi una risata in compagnia di zia Mara.