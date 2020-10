Mara Venier emoziona con Giovanna Mezzogiorno e Domenica In vola

editato in: da

Mara Venier trionfa con la sua Domenica In che si aggiudica il titolo di trasmissione più vista del pomeriggio. Zia Mara ha raggiunto picchi del 15,4%, inchiodando al piccolo schermo ben 2.578.000 spettatori.

Un vero e proprio successo che si ripete di anno in anno. Complice non solo la bravura della Venier che è adorata dal suo pubblico, ma anche le splendide interviste e gli argomenti trattati. A partire da Ballando con le Stelle e la vicenda Todaro-Isoardi. Ma a emozionare nella puntata del 4 ottobre, sono state le parole di Giovanna Mezzogiorno.

L’attrice, a Domenica In per presentare il film Lacci del regista Daniele Luchetti, ha raccontato molto di se stessa, dal rapporto coi genitori ai sacrifici professionali fatti per i figli. Giovanna Mezzogiorno ha ricordato come sua madre abbia rinunciato alla carriera per suo marito: “Mia madre ha rinunciato alla carriera per papà. Ha dedicato la sua vita a lui, è stata la sua consulente professionale. Quando ha avuto un’altra figlia da un’altra donna, ha accettato anche lei. Io un po’ meno, perché avevo 14 anni ed è stata un po’ più difficile. Ma ora voglio un bene dell’anima a mia sorella”.

Ha poi commosso, parlando del padre prematuramente scomparso: “È andato via troppo presto, a soli 51 anni. Ancora adesso tanta gente lo porta nel cuore. Perché quello che fai e il modo in cui lo fai, lo lasci intorno a te”.

Giovanna ripercorre la sua carriera. Ha iniziato 30 anni fa, quando aveva 19 anni e ha confessato di aver sempre ponderato le sue scelte per poter dare tutta se stessa in quello che faceva: “Non è stato facile”. La Mezzogiorno parla anche di maternità e delle decisioni prese per i figli.

Nel 2011 l’attrice diventa mamma dei gemelli, Leone e Zeno, nati dall’amore per il marito, Alessio Fugolo. Alla Venier ha raccontato di essersi presa una pausa dal lavoro per seguire i suoi figli: “Sono stata ferma per tre anni per i miei figli, tra tate e impegni, era meglio che stessi a casa. Poi loro sono nati settimini e avevano bisogno di molte attenzioni”.

L’intervista a Giovanna Mezzogiorno ha toccato molto gli spettatori di Domenica In che hanno commentato sul profilo Instagram di Mara Venier. “Ho trovato molto cambiata la Mezzogiorno.Erano anni che non appariva.Sempre una bellissima donna ma c’era qualcosa di strano che non ho capito.” “Mi ha fatto molta tenerezza..” In molti si sono accorti di una certa stanchezza dell’attrice: “Ho visto la Mezzogiorno un po’….stanca….mi sbaglio??? Grande Mara….”. E ancora: “Cosa è’ successo a Giovanna Mezzogiorno ? Mi ha fatto male vederla così. ”

Le parole della Mezzogiorno hanno commosso i telespettatori che però non hanno mancato di fare i complimenti a Mara Venier per la sua bravura: “Splendida domenica in tua compagnia, come sempre!! Grazie a te Mara! ❤️”. “Mara, sono una studentessa fuori sede…la domenica spesso sento una solitudine terribile! Non sai com’è importante la tua compagnia!❤️”