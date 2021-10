Mara Venier compie 71 anni, gli auguri di Nicola Carraro e dei colleghi

Le signore della Rai 2021-2022: da Mara Venier ad Antonella Clerici

Una donna che è diventata un simbolo della televisione e un volto rassicurante di Rai1. Il 20 ottobre 2021, Mara Venier ha compiuto 71 anni. Un compleanno al quale è arrivata con tutto il carico dei tumulti al cuore che l’hanno resa quella che è oggi, senza farsi mancare le gioie (e i dolori) di una vita vissuta sempre al massimo.

Mara Venier, gli auguri di Nicola Carraro

Nella sua esistenza, Mara Venier non si è proprio fatta mancare nulla. Ha iniziato con un lavoro umile che non si è mai sognata di rinnegare e ha assorbito tutto da coloro che hanno creduto in lei. Si è fatta strada nel mondo della moda e del cinema, con i primi film che l’hanno resa famosa, per poi spaziare in tv dove ha conosciuto quel successo che non l’ha ancora abbandonata.

E, in questa vita fatta di tanti impegni pubblici, Mara Venier ha trovato sempre il tempo per alimentare quella parte del cuore che appartiene agli affetti. L’ha fatto con tutti gli amori della sua vita, con i suoi amati figli e con Nicola Carraro, il grande amore della maturità. È stato proprio lui a farle i suoi migliori auguri e – per primo – ha pubblicato una loro foto insieme su Instagram accompagnata dalla didascalia: “Auguri Amore Mio”.

Sono seguiti, a ripetizione, gli auguri dei suoi colleghi che non hanno mancato di esprimerle affetto e vicinanza in una giornata così speciale per lei, quella dedicata ai 70+1, raggiunti non senza lasciare una certa dose di sofferenza sul campo, soprattutto dopo l’intervento ai denti andato male e carico di complicazioni. Antonella Clerici, Alberto Matano, Vincenzo De Lucia, Andrea Sannino, Max Biaggi, Laura Pausini, Eleonora Daniele e molti altri si sono schierati per augurarle buon compleanno e non solo per il ruolo che svolge in tv, ma anche per essere un’amica così presente.

L’ultima stagione di Domenica In

Nonostante sia tornata al timone del programma domenicale di Rai1, Mara Venier non ha nascosto di avere ancora qualche problema di salute che le impedisce di parlare senza difficoltà. Come da lei dichiarato, questa sarà la sua ultima stagione alla conduzione di Domenica In, format che ha plasmato sul suo stile di conduzione e che ha riportato al successo.