Mara Sattei presto sposa, chi è il futuro marito Alessandro Donadei

Fonte: IPA Mara Sattei

Mara Sattei sta vivendo un periodo denso di emozioni: la cantante ha infatti festeggiato il suo trentesimo compleanno circondata dall’affetto di amici e parenti, ricevendo quello che probabilmente resterà il regalo più bello della sua vita.

Alessandro Donadei, il suo compagno, le ha fatto una romantica proposta di matrimonio proprio durante la festa. Un momento bellissimo, che Mara ha scelto di condividere anche con la sua community social, pubblicando una serie di scatti emozionanti su Instagram.

Mara Sattei si sposa: la proposta di matrimonio

Trent’anni appena compiuti e una promessa d’amore da custodire per sempre: per Mara Sattei, l’ultimo compleanno è stato davvero memorabile. La cantante romana – all’anagrafe Sara Mattei – ha festeggiato con parenti e amici in una bellissima location milanese, allestita con luci rosse soffuse: ad animare la serata, ovviamente, non poteva mancare una postazione per la musica, brindisi, risate e una torta a forma di cuore che avrebbe potuto anticipare il momento più romantico del suo trentesimo compleanno.

Proprio al culmine dei festeggiamenti, infatti, Mara ha visto Alessandro Donadei, il suo compagno, inginocchiarsi per regalarle un bellissimo anello e farle la proposta di passare la vita insieme. Un momento emozionante che l’ha colta di sorpresa e che, con gli occhi ancora lucidi e un sorriso stampato in volto, ha voluto condividere con i fan non solo attraverso le storie.

Oltre alle prime foto postate sui social in cui la cantante svela alcuni dettagli della sua festa di compleanno, Mara ha condiviso un secondo carosello di foto che la ritraggono raggiante dopo la proposta: scatti in cui abbraccia Donadei e festeggia con le amiche in un’atmosfera magica che hanno ricevuto tantissimi messaggi di auguri e affetto da colleghi, amici e fan per un compleanno davvero impossibile da dimenticare.

Chi è Alessandro Donadei

Classe 1990, Alessandro Donadei condivide con la sua futura sposa molto più che l’amore: è infatti un produttore musicale attivo nella scena italiana. Fin da giovanissimo ha mostrato una forte passione per la musica, spaziando tra generi diversi, dall’elettronica ai suoni più classici.

Dopo anni di studio e sperimentazione, ha iniziato a collaborare con diversi artisti emergenti, etichette indipendenti e nomi già affermati come Ditonellapiaga, Davide Shorty, Thasup e, ovviamente, Mara Sattei, che negli ultimi anni si è affermata come una delle voci più interessanti del panorama musicale italiano distinguendosi per stile, intensità e una serie di collaborazioni diventate vere e proprie hit.

Nonostante la notorietà, Mara e Alessandro hanno sempre cercato di proteggere il loro legame evitando l’esposizione mediatica e scegliendo un profilo molto riservato. I fan, però, non hanno mai smesso di notare piccoli dettagli sui social: like, presenze comuni e uno sguardo complice in qualche foto. Ora la proposta ufficiale arriva come una conferma dolce e inaspettata che racconta di una coppia affiatata, cresciuta insieme anche artisticamente.

Ora non resta che aspettare di scoprire come sarà il loro matrimonio: se seguirà la scia della riservatezza o se i due decideranno di celebrare anche quel giorno speciale con chi li segue e li supporta da sempre.