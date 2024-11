Manuela Arcuri su Garko: “Sembrava preso. Con Totti avrei voluto una storia”

Fonte: IPA Manuela Arcuri, 10 look che hanno fatto la storia (ed esaltato la sua bellezza mediterranea)

Dopo dieci anni di assenza dalle scene Manuela Arcuri tornerà presto al cinema con un nuovo film, Tradita, diretto da Gabriele Altobelli. Per l’attrice il ritorno davanti alla macchina da presa ha rappresentato l’occasione per raccontarsi tra carriera e vita privata, ricordando gli amori che hanno segnato la sua vita: primo fra tutti il legame con Gabriel Garko, molti anni prima che facesse coming out, e il flirt con Francesco Totti, prima che lui si sposasse con Ilary Blasi.

Manuela Arcuri, la delusione per Garko e il flirt con Totti

Da più di dieci anni Manuela Arcuri è legata felicemente a Giovanni Di Gianfrancesco, che ha sposato nel 2022 con una romantica cerimonia nel Castello Odescalchi sul lago di Bracciano. Eppure durante la sua carriera da attrice non sono mancate le storie da togliere il fiato, come quella con Gabriel Garko. In occasione dell’uscita del nuovo film in cui riveste il ruolo da protagonista, ha parlato sulle pagine del settimanale Oggi di alcune dei flirt che hanno segnato la sua vita.

La liason con il collega fu breve ma per molto tempo infiammò le pagine di cronaca rosa: entrambi bellissimi e all’apice del successo, Arcuri e Garko si conobbero nel 2009 sul set de Il peccato e la vergogna e fu lì che scoccò la scintilla. Sebbene nel 2020 l’attore fece coming out in diretta tv al Grande Fratello Vip rivelando di essere gay da sempre, per Manuela il loro fu un legame autentico, come ha raccontato: “A me non ha mai detto che era tutto falso. Il flirt durò pochi mesi, lui sembrava preso, anche “fisicamente”. Mi dispiace sapere che era tutta una recita“.

L’attrice ha anche parlato di un altro flirt, quello con un giovane Francesco Totti, prima che lui sposasse Ilary Blasi: “Ci fu qualcosa: un bacetto, poco e niente. Io la storia l’avrei voluta, mi piaceva tanto. Lui era desiderato da troppe donne, non intendeva impegnarsi e in fondo lo capisco. Qualcosa non ha funzionato, eravamo troppo giovani”.

Il ritorno al cinema insieme al figlio Mattia

Manuela Arcuri tornerà a recitare dopo dieci anni di di assenza con il film Tradita, diretto da Gabriele Altobelli, nelle sale dalla primavera 2025. L’attrice vestirà i panni della protagonista, l’avvocatessa Pazienza Mantovani, e al suo fianco avrà un compagno d’eccezione, il figlio Mattia, nato dall’amore con Giovanni Di Gianfrancesco.

“Respira l’aria dello spettacolo da quando è nato. Studia canto, ballo e recitazione, va persino a scuola di musical. Fa la quinta elementare, ma prende molto seriamente questa sua passione. A fine riprese è andato dal regista e gli ha detto: “Senti, io però la prossima volta voglio fare un ruolo più grande”, ha raccontato ai microfoni di Oggi.

Accanto a lei anche un altro partner sul set, il sexy symbol cubano William Levy: “Quando l’ho baciato, ho sentito un brivido, una scarica elettrica. Sono felicemente sposata, ma lui mi ha dato emozioni che sul set non avevo mai provato”.

Restare lontana dalle scene per così tanti anni non è stato un problema per lei, ma ha ammesso: “Undici anni fa mi proposero di fare Pupetta 2, una fiction di Mediaset che era andata benone. Ma rimasi incinta e decisi di dedicarmi solo a mio figlio. Non rimpiango nulla, anche se rientrare non è stata una passeggiata: se esci dai giri, vanno avanti le altre”.