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IPA Maluma e Susana Gómez

Fiocco azzurro in casa Maluma. Il noto cantante colombiano, che fa ballare il mondo intero con i suoi ritmi latini, mette da parte il glamour da popstar e si mostra nel suo lato più intimo. È diventato papà, per la seconda volta. Lui e la compagna Susana Gómez, già genitori di una femminuccia, hanno accolto un bebé bello e sano, per cui hanno scelto un nome decisamente particolare. L’intero web festeggia assieme a loro.

Maluma diventa papà per la seconda volta

Il 14 settembre 2026 è venuto al mondo Orión Londoño Gómez, figlio di Maluma, il cui vero nome è Juan Luis Londoño Arias, e di Susana Gómez. Ad annunciarlo è un emozionatissimo papà, che sul proprio profilo Instagram ha condiviso una foto scattata pochi minuti dopo la nascita del bebé. Nella stanza d’ospedale, con ancora indosso camice e cuffietta, Maluma stringe per la prima volta il suo piccolo mentre, con l’altro braccio, cinge la compagna appena diventata mamma. I due appaiono stanchi ma sereni, entrambi sorridenti e complici.

L’annuncio della gravidanza era arrivato il 10 maggio scorso, in occasione della festa della mamma. Maluma aveva condiviso uno scatto che svelava il pancino di Susana, il cuore azzurro in didascalia aveva già predotto l’arrivo di un maschietto. Da allora il cantante colombiano ha scelto di prendersi una pausa dal palco. “Ho pensato che sarebbe stato bello godersi buona parte della gravidanza senza dover pensare ad altro. – aveva raccontato a Billboard – Semplicemente stare a casa in coppia e assaporare il momento”.

Cosa significa il nome Orión

La prima figlia di Maluma e Susana Gómez si chiama Paris, come la città, non come l’ereditiera. Il nome del fratellino, invece, è tratto dalla mitologia greca. Orión, ovvero Orione, il figlio del dio del mare Poseidone, un gigante di straordinaria bellezza e forza, in grado persino di camminare sulle acque.

Orione offese il re di Chio corteggiandone la figlia e, per questo, fu accecato. Recuperò la vista seguendo i raggi del sole e si trasformò in un cacciatore insaziabile. Fu ucciso dal morso di uno scorpione invitato dalla dea Artemide, ma per il suo valore gli dei scelsero di posizionarlo tra le stelle. Lo si può osservare in cielo, intento a fuggire dal suo nemico, lo Scorpione. Il nome Orione indica personalità sentimentali, passionali e dotate di grandi capacità di leadership.

La storia d’amore con Susana Gómez

Così come Messi e Antonela, anche Maluma e Susana crebbero assieme nella città di Medellín, in Colombia. Frequentavano lo stesso gruppo di amici, ma nulla più. Il loro amore sbocciò parecchio tempo dopo, quando lui era già un cantante di fama internazionale e lei un’affermata architetta ben lontana dai riflettori. Solo nel 2020 si iniziò a parlare di una possicile relazione tra i due, ma la stampa era scettica, il cantante non sembrava tipo da storie serie.

“Non credevo potessi essere attratto da donne del genere, così ambiziosa, una donna di casa, buona, sincera, affettuosa, parte di una meravigliosa famiglia…” confessò lui poco prima di capitolare definitivamente. Con Susana Maluma ha messo la testa a posto, i due stanno assieme da circa 6 anni e, nel 2024, sono diventati genitori della piccola Paris. Adesso la famiglia si allarga.