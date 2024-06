Malin Åkerman, chi è e quali sono i suoi film più famosi

Fonte: IPA Malin Åkerman

Malin Åkerman è una famosa attrice svedese, da tempo naturalizzata statunitense. La sua è una lunga carriera, ben divisa tra cinema e televisione. Ad oggi vanta ben 35 pellicole, così come 24 show televisivi. Di tempo ne è passato dal suo esordio come attrice, datato 1997, ed ecco cosa sappiamo sulla sua professione e vita privata.

Chi è Malin Åkerman: la carriera

Malin Åkerman è nata il 12 maggio 1978 in Svezia, precisamente a Stoccolma. Per quanto vi sia nata, però, non ci ha vissuto. A soli due anni, infatti, è stata costretta a trasferirsi in Canada. La sua famiglia infatti si è spostata a Toronto.

Non si può di certo dire che non sia abituata ai cambiamenti nella sua vita. Lo dimostra il fatto che per un breve periodo abbia vissuto a Niagara-on-the-Lake, in Ontario. Proprio qui ha frequentato la Parliament Oak Primary School, e in seguito la Niagara District Secondary School. È stata una bambina in costante movimento, per così dire, e in seguito non ha perso il “vizio”. Dal 2001, infatti, vive a Los Angeles, dove si è trasferita da giovane per seguire il suo sogno: diventare un’attrice affermata.

Per un periodo ha anche tentato la strada della musica, che di certo non è andata come sperava. Poco male, considerando l’apprezzamento nei suoi confronti come interprete. Facendo un altro passo nel suo passato, è stata cantante e frontman del gruppo rock Ozono. Una band che esiste ancora ma sotto diverso nome: The Petal Stones.

Una grande successo, il suo. Per quanto non sia mai divenuta una superstar, vanta il suo pubblico e soprattutto una solida carriera ancora in corso. Il mondo dello spettacolo l’ha notata inoltre per il suo aspetto decisamente avvenente. Nel 2009 è stata infatti votata al quarto posto nella classifica di Maxim per le donne più sexy al mondo.

Il mondo della moda l’ha intrigata ma non si può dire sia stato vero amore. A 17 anni ha vinto il concorso Ford Supermodel in Canada. Terminato il lavoro in passerella, si è poi dedicata anima e corpo alla recitazione. Vanta inoltre anche un’esperienza come presentatrice, avendo condotto l’Eurovision Song Contest 2024 a Malmö, al fianco di Petra Mede. Riportiamo di seguito quelli che sono i suoi progetti più celebri:

Lo spaccacuori (2007);

27 volte in bianco (2008);

Watchmen di Zack Snyder (2009);

Happythankyoumoreplease di Josh Radnor (2010);

Rock of Ages (2012);

Rampage – Furia animale (2018);

Billions (37 episodi);

Dollface (10 episodi).

Vita privata

L’ambiente del rock le ha permesso di conoscere Roberto Zincone, musicista italiano del quale si è perdutamente innamorata. Una splendida storia, la loro, culminata nel 2007 con un matrimonio nel nostro Paese, precisamente a Sorrento. Nel 2013 i due sono diventati genitori per la prima volta, con la nascita il 17 aprile del piccolo Sebastian. Un grande amore ma non eterno. Alla nascita del primogenito, purtroppo, era già in corso una crisi matrimoniale. A novembre dello stesso, infatti, i due hanno annunciato la separazione.

Anni dopo, precisamente a ottobre 2017, Malin Åkerman ha annunciato il proprio fidanzamento ufficiale con l’attore Jack Donnelly. I due si sono sposati appena un anno dopo la grande rivelazione. Il loro amore è stato celebrato a Tulum, in Messico.