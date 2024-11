Lux Pascal si scopre e vince: il look della sorella transgender di Pedro per Il Gladiatore

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

Fonte: IPA Pedro e Lux Pascal

A Londra si è appena tenuta una serata memorabile: è stato finalmente il tempo della première mondiale de Il Gladiatore II, l’attesissimo sequel del grande cult che noi tutti conosciamo diretto nientemeno che da Ridley Scott. I riflettori sono stati ovviamente puntati sugli attori a formare il cast del film, che fieri e ben vestititi hanno preso parte all’evento. Eppure c’è stato un colpo di scena: qualcuno, contro ogni aspettativa, ha saputo catalizzare totalmente l’attenzione generale distraendone il focus. Parliamo Lux Pascal, sorella minore di Pedro Pascal, nel ruolo di Marco Acacio nella pellicola. L’attrice transgender trentaduenne ha saputo servirsi della giusta dose di audacia incollando tutti gli occhi su di sé. Come? Vediamolo insieme.

Lux Pascal: una vera dea con l’abito nero in velluto

Lux Pascal è un talento emergente nello scenario attuale del mondo dello spettacolo: diplomatasi presso la rinomata Juilliard School di New York nel 2023, ha già preso parte a progetti cinematografici quali Los 80 e The Prince e la sua carriera si prospetta più che luminosa, anche grazie al costante sostegno del noto fratello. È stato proprio lui a farle da spalla nel proprio percorso di vita, soprattutto personale ancor prima che professionale.

Complice un innato carisma magnetico che non si può negare, Lux Pascal ha saputo indossare egregiamente un abito a dir poco mozzafiato per scortare e sostenere il fratello su uno dei red carpet più in vista dell’anno. Si trattava di un lunghissimo abito nero in velluto a collo alto firmato Stephane Rolland haute couture, appartenente alla collezione autunno/inverno 2025, dotato di una profonda apertura – tenuta chiusa a sua volta da una fibbia gioiello con smeraldo centrale- a lasciar scoperta buona parte del fianco e della gamba sinistri.

Fonte: IPA

Altro elemento a saltare all’occhio era sicuramente il lungo strascico, un tocco in più su di una mise già incantevole di per sé. A rischiarare il tutto ci pensavano degli orecchini adorni di diamanti, mentre un make-up particolarmente luminoso, completo di eyeliner marcato, enfatizzava l’incarnato già perfetto dell’attrice cilena.

Ed ecco che in un baleno Lux Pascal ha rubato la scena al fratello, improvvisamente nelle vesti di un semplice accompagnatore. Il nuovo Marcus Acacius, c’è da dire, era comunque elegantissimo nel suo look interamente nero e griffato Bottega Veneta.

Lux e Pedro Pascal: un legame senza eguali

Pedro, però, non è apparso affatto turbato dalla situazione: la star de Il Gladiatore 2 sembrava persino compiaciuto del magnetismo esercitato sul pubblico dalla sorella, a cui è per sua stessa ammissione legatissimo. Non che ci fosse bisogno di dichiarazione alcuna a riguardo. Il legame viscerale tra i due fratelli traspariva attraverso ogni sguardo complice ed ogni gesto amorevole durante la serata.

Fonte: IPA

Non è un segreto, infatti, come Pedro Pascal stesso sia stato da sempre un gran sostenitore (forse il primo) di Lux, nell’approccio alla carriera attoriale così come nell’affrontare la propria transizione di genere. In più di un’occasione l’uomo non ha mancato di esprimere tutta la sua profonda stima nei confronti della sorella, dichiarando come lei sia una delle persone più forti mai conosciute in vita sua.