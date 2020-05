Luca Argentero: la foto ricordo con la sorella è dolcissima

editato in: da

Luca Argentero, prossimo ad accogliere la prima figlia assieme alla compagna Cristina Marino, ha regalato ai suoi numerosi follower di Instagram un momento di dolcezza. L’attore torinese, infatti, ha pubblicato sul profilo social una bellissima foto ricordo che lo vede bambino assieme a un’altra donna importante della sua vita. Chi è? La sorella Francesca, di tre anni più giovane di lui (indi classe 1981).

“Altro che congiunti… Appiccicati direi…”: queste le parole scelte dall’attore, reduce dal successo della fiction DOC – Nelle tue Mani, per accompagnare uno scatto che vede Francesca e lui bambini in quello che sembra essere il salotto di casa. La sorella minore del compagno di Cristina Marino, che indossa una calzamaglia rossa e un maglioncino nero, è protagonista della foto e sorride felice.

Capelli neri e frangetta, Francesca viene abbracciata dall’amatissimo fratello, la cui testa spunta da dietro la sua. La foto, come già detto, è all’insegna della dolcezza e richiama un’immagine di amore, protezione e complicità. Il post è stato ovviamente accolto da numerosi like e commenti. Tra questi compare un cuore da parte di Cristina Marino (che sta attendendo il grande giorno occupandosi della sanificazione della casa e postando nelle Stories di Instagram i risultati ottenuti dalle donne che seguono i suoi programmi di fitness).

Anche altri Vip, come per esempio Nicolas Vaporidis e Alessia Ventura, hanno commentato il bellissimo omaggio che Argentero ha dedicato alla sorella. Lei, dal canto suo, non è certo rimasta indifferente! Francesca Argentero ha infatti ricondiviso sul suo account Instagram lo scatto sopra citato.

Guardando il profilo social della sorella dell’attore, è possibile scoprire che i due condividono un progetto molto importante, ossia la fondazione e la promozione della onlus 1 Caffè. Francesca, che nella vita è imprenditrice nel campo della comunicazione in quanto ha fondato una sua agenzia dopo aver collaborato con alcune realtà di spicco del settore, si occupa dell’immagine dell’associazione fin da quando è nata.

Su Instagram condivide spesso foto del suo adorato cane e dei suoi viaggi. In questo caso, ha dato spazio a un dettaglio privato ‘rispondendo’ allo splendido messaggio d’amore del fratello, che si appresta a vivere un momento magico della sua esistenza.