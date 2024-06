Lorenzo Castelli, chi è l’imprenditore alla guida delle aziende Ferragni (dopo Damato)

Fonte: IPA Chiara Ferragni

Sei mesi dopo il pandoro gate che ha stravolto la sua vita Chiara Ferragni cambia tutto. L’imprenditrice digitale ha detto addio a Fabio Maria Damato, il suo manager e braccio destro, indagato insieme a lei per truffa aggravata. A guidare le aziende dell’ex moglie di Fedez è stato chiamato Lorenzo Castelli, pronto a risollevare la carriera dell’influencer di Cremona.

Chi è Lorenzo Castelli, l’imprenditore che ha preso il posto di Fabio Maria Damato

Classe 1991, Lorenzo Castelli è un giovane imprenditore romano, nato e cresciuto nella Capitale. La sua famiglia è attiva da tempo nel mondo della produzione e distribuzione di profumi e cosmesi. Laureato in Economia del lavoro all’Università degli Studi Roma Tre e con un master in Project Management alla Luiss Business School, ha iniziato la sua avventura professionale negli Stati Uniti. Appena maggiorenne, ha iniziato a fare la spola tra l’Italia e New York, dove ha lavorato come assistente personale del vicepresidente di Ralph Lauren Corporate, John Vizzone. Questa esperienza ha forgiato le sue competenze nel settore del lusso e della moda.

Castelli ha proseguito la sua carriera a Miami, dove ha tentato di avviare una catena di store di food italiano. Nonostante le difficoltà, questa esperienza gli ha insegnato l’importanza del team e della gestione dei fallimenti. Ha poi vissuto svariati anni a Londra, sia per questioni private che professionali.

Tornato in Italia in pianta stabile, ha collaborato con Paolo Barletta, per fondare Alchimia Investments, una compagnia di investimenti attiva nel venture capital (capitale di rischio). Alchimia è diventata rapidamente un punto di riferimento nel settore, attirando investimenti significativi come quelli della famiglia Bulgari.

In un’intervista rilasciata nel 2023 a HotPot Italia, Lorenzo Castelli ha confidato di credere molto nell’amicizia: “Ho la fortuna di avere amici che conosco da anni e che considero dei fratelli”, ha ammesso.

Tra Lorenzo Castelli e Chiara Ferragni c’erano già stati dei contatti in passato: tra i progetti curati con Alchimia Investments c’erano anche investimenti nel mondo del fashion, in particolare con Chiara Ferragni Collection. Ora prenderà le redini delle aziende di Chiara, portando con sé una vasta esperienza nel venture capital e una forte inclinazione imprenditoriale.

Il suo approccio dinamico e innovativo promette di dare nuova linfa alle strategie aziendali, mentre le sue competenze manageriali e il network internazionale saranno fondamentali per guidare le aziende Ferragni verso nuove opportunità di crescita e successo.

Lorenzo Castelli è stato selezionato da Forbes Italia tra gli under 30 del 2021 nella categoria Venture Capital. Nonostante la giovane età, il manager ha già maturato un consistente bagaglio di esperienze ed è pronto a lanciarsi in questa nuova avventura.

Tra l’altro non sarà l’unica new entry, ma insieme a lui sono in arrivo anche la madre di Chiara Ferragni, Marina Di Guardo, e Alessandro Marina, un consulente molto noto sulla piazza della moda milanese.

Perché Chiara Ferragni ha sostituito Fabio Maria Damato con Lorenzo Castelli

In seguito allo scandalo del pandoro, Chiara Ferragni ha optato per un “rinnovamento totale” delle sue aziende, come si legge nella breve nota diffusa alla stampa. Per questo motivo ha deciso di sostituire Fabio Maria Damato con Lorenzo Castelli, dal curriculum decisamente impeccabile.

Dal canto suo Damato ci ha tenuto a precisare che la sua uscita “è stata una scelta autonoma e volontaria e non, come diffuso dall’azienda, che il cambiamento fa parte di un rinnovamento aziendale”.