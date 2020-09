Lorella Cuccarini lascia l’agenzia di Lucio Presta: “Non c’entra La Vita in Diretta”

editato in: da

Lorella Cuccarini lascia l’agenzia di Lucio Presta, chiarendo però che non c’entra il suo addio a La Vita in Diretta. La conduttrice ha infatti lasciato il programma Rai che conduceva con Alberto Matano, scrivendo una lettera in cui accusava il collega di essere “egocentrico” e “maschilista”. In questi giorni il giornalista è tornato al timone dello show, ma soprattutto ha respinto le accuse della Cuccarini.

“All’inizio ero incredulo – ha spiegato al Fatto Quotidiano riferendosi alla lettera -, l’ho riletta, ho fatto dei bei respiri e ho pensato che la priorità era andare in onda per l’ultima puntata. Ho pensato che non avrei parlato fino alla fine della messa in onda, ho allungato il silenzio nei giorni successivi perché non c’era nulla da dire. Credo sia stato uno sfogo, forse una reazione impulsiva […] All’inizio abbiamo impiegato tempo per conoscerci e scoprirci – ha detto -, abbiamo anche discusso e forse una sola volta c’è stato un confronto acceso. Poi ci siamo semplicemente rimboccati le maniche, abbiamo cominciato a lavorare rispettandoci e rispettando anche le diversità delle nostre storie professionali. La scelta di dare al programma un taglio diverso non è una mia responsabilità, se avessi il potere di decidere avrei fatto un altro lavoro. Questa accusa la trovo un po’ surreale”.

Dopo la missiva in cui raccontava la sua esperienza a La Vita in Diretta, lasciando trasparire l’amarezza, Lorella non ha più commentato la vicenda. Negli ultimi giorni però la conduttrice ha svelato di aver preso una decisione importante. Come svela Davide Maggio, su Instagram, la Cuccarini ha annunciato di aver lasciato l’agenzia di Lucio Presta, suo agente e marito di Paola Perego. “Dopo 15 anni ho lasciato l’agenzia Arcobaleno Tre di Lucio Presa, che ringrazio per questa lunga e preziosa collaborazione”, ha scritto, sottolineando che la sua decisione non è in alcun modo legata all’addio allo show di Rai Uno.

“La mia decisione non è però strettamente collegata alla questione Vita in Diretta – ha aggiunto la conduttrice -. Semplicemente, in alcuni momenti della vita si ha bisogno di voltare pagina e cercare nuovi stimoli, anche allargando e diversificando le collaborazioni. Niente e nessuno potrà scalfire l’amicizia e l’affetto tra noi”.